Así reacciona un cerebro joven ante vídeos porno violentos: “Lo tienen muy normalizado”

Dos jóvenes se someten a un experimento en el especial Porno, menores y manadas. El objetivo es comprobar el efecto de la pornografía en su cerebro. Andrea y Cayetano tienen 20 y 18 años, respectivamente. La primera vez que vieron un vídeo porno fue con 12 y con 13 años.

Un encefalograma, un medidor de pulsaciones y una cámara para captar la expresión facial son la tecnología que Juan Raña, experto en neurociencia, emplea para desvelar sus emociones. Lo que van a contemplar es un aluvión de vídeos porno violentos. Las imágenes son muy duras y muy explícitas: en el lenguaje pornográfico se conoce como ganbang. Varios hombres practican sexo al mismo tiempo con una mujer utilizando objetos y humillándola.

Mientras eso se produce en una sala, al otro lado se calibran los resultados. La chica presenta unos niveles de intensidad emocional y negatividad medianamente altos, aunque no la afecta demasiado: no existen sensaciones de rechazo ni de asco. “Se va llenando, sobre todo, el área de la neutralidad”, revela el experto. La poca alteración denota que “la chica tiene muy normalizado lo que está viendo, no le resulta sorpresivo ni nuevo”. Incluso va más “a la apatía, al aburrimiento”.

Raña compara estos resultados con los del chico: “Se está alterando menos, su emocionalidad es mucho más baja”. Eso significa que le afectan menos las escenas que está viendo. La negatividad, aunque aflora, tiene una intensidad muy baja. Parte de las escenas le están resultando “aburridas o poco trascendentes”.

“Le ha afectado más a la chica desde el enfoque de la negatividad y la intensidad emocional que al chico”, destaca Raña. En cambio, ambos tienen en común que las imágenes “no llegaron a alterarles tanto como para entrar en un territorio emocional tan negativo”. El experto aclara que estas escenas pueden estar “más normalizadas” en los jóvenes que en otro rango de edad.