Pilar Rodríguez, indignada con la petición del PNV de que el Guernica se sitúe en el País Vasco: "Es una vergüenza inusitada teniendo en cuenta sus alianzas históricas con el fascismo"

El Guernica de Pablo Picasso, un gigantesco lienzo convertido en símbolo contra la guerra y que se expone en el Museo Reina Sofía de Madrid, es objeto de un tira y afloja entre las autoridades del País Vasco, que lo reclama, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central español. También ha abierto un agitado debate en torno a la historia que envuelve a la obra.

En el momento de la petición del PNV, el Ministerio de Cultura encargó un informe al Museo Reina Sofía de la capital española. Las conclusiones obtenidas por técnicos, y que figuran en el documento, sostienen que "se desaconseja rotundamente su traslado".

Imanol Pradales, presidente del Gobierno Vasco, durante celebración del Aberri Eguna (Día de la Patria vasca) insistió en que el Ejecutivo es capaz de "sacar a Franco de su tumba" pero "no de traer un cuadro de Madrid a Euskadi", reitera que llevan décadas pidiendo el Guernica y solicitan una respuesta formal. Isabel Díaz Ayuso, en respuesta, calificó las pretensiones vascas de "catetas" provocando el enfado de los dirigentes vascos.

La intervención en el asunto del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha hecho esperar. Finalmente, ha manifestado que "hay que escuchar siempre a los técnicos", respaldando la negativa al traslado de la obra de Picasso en su 90º aniversario.

La historia del Guernica en debate

Pilar Rodríguez de los Santos, presidenta de Okdiario, haciendo apología a la historia del partido vasco, califica de "una vergüenza inusitada" la voluntad del PNV de reparara el Guernica, algo que la periodista argumenta teniendo en cuenta "sus alianzas históricas con el nacismo y con el fascismo".

El Guernica es una obra que Picassopintó para la República y fue el brutal bombardeo nazi sobre la localidad vizcaína el que le terminó dando al pintor el tema sobre el que centrarse.

"El PNV traicionó a la Republica, si alguien tiene que decir perdón son los propios vascos que apoyaron el golpe de estado", manifiesta Javier Caraballo haciendo referencia a las negociaciones que el verano del 1937 el PNV, a espaldas de la República, llevó a cabo con los fascistas italianos a cerca de la rendición del Ejército vasco. Algo que para otros es una solución para evitar un mayor derramamiento de sangre vasca.

Elisa Beni, por su parte, habla desde la experiencia más cercana y menciona a la abuela de su pareja, que afirma que sobrevivió al bombardeo. Al hilo de esto, explica que "no ha escuchado nunca ninguna reivindicación por parte del país vasco de cara al Guernica", algo que tilda como un "evidente oportunismo político". Además, a día de hoy, niega atribuir el traslado a una reivindicación y prefiere ver la presencia de la obra en Euskadi como "un acto de representación".

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