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Zapatero, imputado

Los memes de Zapatero tras el hallazgo de sus joyas: desde la reina Isabel II de Inglaterra hasta ‘La Perla’ de Rosalía

Las redes sociales se han inundado de memes tras el hallazgo de la UDEF de más de un centenar de joyas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Gema López analiza algunos de los más populares.

Los memes de Zapatero.

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Espejo Público
Publicado:

Las redes sociales han explotado tras las últimas informaciones sobre las joyas que la UDEF encontró en una caja fuerte de la oficina del expresidente imputado por el caso 'Plus Ultra', José Luis Rodríguez Zapatero.

En su interior, los agentes hallaron más de un centenar de joyas. Un descubrimiento que ha dado mucho juego a los usuarios más ingeniosos de internet, quienes no han tardado en publicar algún que otro meme.

Zapatero, lleno de joyas, inunda las redes

Entre ellos, el PP, que ha publicado un montaje de Zapatero cubierto de joyas acompañado del siguiente mensaje: "Ahora ya sabemos quién es 'La Perla'". En referencia a la canción de Rosalía.

La misma fotografía, esta vez acompañada de una cita célebre del expresidente, también ha destacado entre las más populares. "Ser socialista es tener poco, pero estar dispuesto a dar mucho", eran las palabras citadas. Asimismo, otro usuario acompañaba la imagen con el mensaje: "Yo creo que miente hasta en el apellido; no es Zapatero, es Joyero".

Por otro lado, una de las imágenes más polémicas ha sido la creada por un usuario que ha decido borrar a Begoña Gómez y sustituirla por Zapatero, lleno de joyas, agarrado del brazo de Pedro Sánchez en el besamanos de la Casa Real.

Algunas comparaciones con el expresidente

No solo se ha sustituido la cara de Gómez, sino también la de la reina Isabel II de Inglaterra y la del propio MA de la serie 'El Equipo A'. Con todas ellas se pretendía comparar al expresidente con dichas personalidades en lo que respecta a las joyas que les caracterizan.

Finalmente, Gema López, quien ha analizado todos los memes en el plató, mostraba el de Zapatero con un cartel en el que se leía: 'Compro oro, plata, diamantes, joyas y relojes'. La periodista cerraba así su intervención y, tras explicar que "hay gente a la que los memes no le gustan", señalaba que, en su opinión, "no está mal", ya que es una forma de "sacar punta y sentido del humor a un momento en el que todo está crispado y polarizado".

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