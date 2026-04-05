Pradales pide al Gobierno trasladar el 'Guernica' a Euskadi: "Sacaron a Franco de su tumba y no pueden traer un cuadro"

El lehendakari, Imanol Pradales reclama "valentía política" al Gobierno central para que el 'Guernica' de Picasso sea trasladado temporalmente al País Vasco, y ha preguntado por qué "sacaron a Franco de su tumba" en el Valle de los Caídos pero "no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi".

"La pelota está en su tejado. Que respondan" ha afirmado Pradales este domingo en Bilbao, durante su discurso en el acto de celebración del Aberri Eguna (Día de la Patria vasca).

Una petición que llevan "haciendo décadas"

El Ejecutivo vasco ha solicitado en varias ocasionesen las últimas semanas una petición que llevan "haciendo décadas". Concretamente quieren que la conocida pintura de Pablo Picasso pueda exhibirse durante nueve meses en el museo Guggenheim Bilbao, coincidiendo con el 90 aniversario del bombardeo de la villa y de la constitución del primer Gobierno Vasco, presidido por el lehendakari Agirre.

A juicio de Pradales, este gesto "sería una muy buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco, a la memoria democrática", así como "un alegato en favor de la paz en un momento histórico de guerras y tentaciones totalitarias".

Asimismo, ha criticado que "le ha faltado tiempo a la 'derechona' española y a todos sus altavoces mediáticos" para "poner el grito en el cielo", diciendo incluso que el traslado del 'Guernica' es "cuestión de estado".

Pradales cuestiona el concepto de Estado que tiene la derecha para quien dice "solo hay una cuestión a responder: ¿va a tener el Gobierno español la valentía política de traer el 'Guernica' a Euskadi? ¿Sí o no?", reiteraba.

"Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos ¿y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi? La pelota está en su tejado, que respondan", ha exigido al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, un mensaje que ha sido ovacionado por los asistentes al acto. Para el presidente del PNV, Aitor Esteban, el traslado de la obra de Picasso también es un asunto de "voluntad política".

Según ha señalado en una entrevista en El Correo, "lo incomprensible es que se nos diga que no por las condiciones en las que está el cuadro" o que se utiliza como argumento en contra que "sin 'Guernica' no hay museo", lo cual "no habla muy bien de la colección del Reina Sofía". "No me lo trago. Las técnicas de cuidado y traslado han mejorado sustancialmente. Creemos que es posible hacerlo", ha incidido Esteban.