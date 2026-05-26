"Son collares prácticamente de realeza": un experto analiza las joyas de la caja fuerte de Zapatero

Collares de diamantes, zafiros, relojes de lujo y perlas que, según el prestigioso joyero Manuel Espinosa, “podrían llegar al millón y medio de euros” y que “no son joyas habituales de una colección privada”.

Espinosa ha mostrado su sorpresa especialmente por uno de los collares analizados. “Lo que más me sorprende de esta colección de diamantes, es que son collares prácticamente de realeza”, ha explicado. Según ha detallado, las piezas “vienen con 40 o 50 quilates de diamantes naturales” y además “pueden pesar mínimo 100 gramos de oro o platino”.

El joyero también ha destacado el enorme valor de los zafiros incluidos en las piezas: “Si todos esos zafiros son reales sin tratamiento, pueden valer una fortuna”. Sobre el precio aproximado, ha asegurado que “rondan el millón de euros”, aunque ha precisado que “depende del collar y de los quilatajes que tenga”.

"No parece falso"

Tras observar las imágenes de las joyas, Espinosa ha sido claro sobre su autenticidad: “La sensación que me da en la foto es que es real. No parece falso”. Y ha añadido que es un artículo muy complicado de conseguir: “Nunca he visto a una persona privada teniendo eso”.

El experto ha insistido varias veces en el carácter excepcional de las piezas encontradas. “Son piezas de coleccionista, muy especiales. Podría llegar al millón y medio”, ha afirmado. Pero lo que más le ha llamado la atención no ha sido solo el valor económico, sino el tipo de colección: “Me sorprende mucho que tenga un set, un juego tan completo de la misma colección de collares, pulseras y pendientes”.

En ese sentido, ha reconocido que nunca había visto algo parecido en manos de un particular: “Es una colección que realmente no debería tener ni una persona. Estoy curioso como joyero saber de dónde ha podido adquirir esta colección”.

Relojes de lujo y una colección “muy poco habitual”

Además de los collares, el especialista también ha analizado varios relojes de lujo, entre ellos modelos de Franck Muller y Cartier, incluido un “Cartier Tank” y otro reloj de oro.

Aunque ha explicado que “tanto esos como las perlas, las podría tener una familia”, ha vuelto a poner el foco en los collares: “Sobre todo esos collares vienen de algún sitio que no es habitual tener esa colección”.

Espinosa ha apuntado a un posible origen común de todas las piezas: “Es el mismo fabricante. Es un bloque de una colección, como si lo tuviese un mayorista. Nunca he visto a una persona privada teniendo eso”.

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