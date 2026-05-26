La curiosidad sobre Julia Roberts que frustra el pleno de Mamen Mendizábal en Una de Cuatro

Mamen Mendizábal está arrasando en esta visita a Pasapalabra. En sólo dos programas, se ha convertido en un gran refuerzo para Javier y, además, en pruebas diferentes. La pasada tarde, la periodista logró el pleno en La Pista y hasta se animó a cantar ‘No rompas más mi pobre corazón’, lo que llevó a Roberto Leal a confesar un secreto sobre su dormitorio relacionado con Coyote Dax.

En esta ocasión, Mamen ha arrasado en la prueba Una de Cuatro. De hecho, ha estado a punto de hacer pleno de aciertos hasta que Julia Roberts ha provocado su fallo en el último segundo del equipo naranja. La periodista no tenía controlada esa curiosidad sobre la actriz y se la ha atribuido a Nicole Kidman.

Javier le ha agradecido esta ayuda y Roberto ha bromeado: “La última no cuenta”. Mamen ha encadenado 28 respuestas correctas. De hecho, el presentador ha revelado a la periodista un detalle significativo: “Javier y Bruno (Cardeñosa) estaban hablando de sus cosas”. Así de confiados estaban en el gran papel de su compañera. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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