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Mejores momentos | 26 de mayo

La curiosidad sobre Julia Roberts que frustra el pleno de Mamen Mendizábal en Una de Cuatro

“La última no cuenta”, ha bromeado Roberto Leal, impresionado con los 28 aciertos que ha encadenado la periodista en esta prueba.

La curiosidad sobre Julia Roberts que frustra el pleno de Mamen Mendizábal en Una de Cuatro

La curiosidad sobre Julia Roberts que frustra el pleno de Mamen Mendizábal en Una de Cuatro

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Alberto Mendo
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Mamen Mendizábal está arrasando en esta visita a Pasapalabra. En sólo dos programas, se ha convertido en un gran refuerzo para Javier y, además, en pruebas diferentes. La pasada tarde, la periodista logró el pleno en La Pista y hasta se animó a cantar ‘No rompas más mi pobre corazón’, lo que llevó a Roberto Leal a confesar un secreto sobre su dormitorio relacionado con Coyote Dax.

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El secreto del dormitorio de Roberto Leal... ¡relacionado con Coyote Dax!: “Me levanto con alegría”

En esta ocasión, Mamen ha arrasado en la prueba Una de Cuatro. De hecho, ha estado a punto de hacer pleno de aciertos hasta que Julia Roberts ha provocado su fallo en el último segundo del equipo naranja. La periodista no tenía controlada esa curiosidad sobre la actriz y se la ha atribuido a Nicole Kidman.

Javier le ha agradecido esta ayuda y Roberto ha bromeado: “La última no cuenta”. Mamen ha encadenado 28 respuestas correctas. De hecho, el presentador ha revelado a la periodista un detalle significativo: “Javier y Bruno (Cardeñosa) estaban hablando de sus cosas”. Así de confiados estaban en el gran papel de su compañera. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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