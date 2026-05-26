La especialidad de Javier en La Pista: arrebatar la victoria a David con el título alternativo

Se ha convertido en una situación frecuente entre los actuales concursantes de Pasapalabra. En La Pista, David sabe de qué canción se trata sin llegar a recordar el título ni la letra, pero Javier le gana gracias al título alternativo que aporta Roberto Leal. En realidad, el mérito del madrileño es ser más rápido con el pulsador en este momento clave. Ha vuelto a pasar y su rival se ha quedado con la sensación de decepcionado.

Los dos concursantes han viajado en su duelo musical al año 2002. En la mesa, Michelle Calvó tenía ya la respuesta con el primer fragmento: “Temazo”. A Javier y a David les ha costado bastante más. Al barcelonés le ha llegado una ligera inspiración tras escuchar un poco más de música, pero sin poder aportar nada para conseguir el triunfo.

Más llamativo ha sido precisamente lo de Javier: ha terminado llevándose la victoria sin saber realmente de qué canción se trataba. Le ha valido ser más rápido con el pulsador y traducir ‘hermoso’. Ya suma unos cuantos duelos así de ‘Beautiful’. ¡Revívelo!

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