Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Famosos

El motivo de la ruptura de amistad entre Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez: "Marta no quedó contenta con el pódcast"

Tras más de 40 años de estrecha amistad, el entorno de Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez confirmaban la ruptura de su amistad. Una ruptura de la que te contamos todos los detalles.

Beatriz Cortázar

Publicidad

Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez son conocidas por su estrecha amistad. Desde hace 40 años, ambas se muestran juntas en multitud de ocasiones, pero es en el mes de diciembre cuando un movimiento de la cantante desataba rumores de una posible ruptura: Marta Sánchez dejaba de seguir a su amiga Vicky.

Hace unas semanas, la ausencia de Vicky Martín Berrocal en el cumpleaños de Marta Sánchez hacía más evidente un posible bache entre ambas. Además, era Emilio Suárez, amigo de la cantante, quien confirmaba el fin del vínculo entre ambas.

Según nos cuenta Beatriz Cortázar, el conflicto entre ambas viene del pódcast de Vicky en el que entrevistó a Marta Sánchez. "Hay cosas con las que no se queda contenta, no le gustan algunos titulares...", señala.

A partir de entonces, la relación entre Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal se deterioró y nunca volvió a ser igual. ¿Fue el pódcast un punto de inflexión?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

El ‘parto’ de Michelle Calvó en La Pista: ¡con lo fácil que Roberto Leal le pone la canción!

El ‘parto’ de Michelle Calvó en La Pista: ¡con lo fácil que Roberto Leal le pone la canción!

La especialidad de Javier en La Pista: arrebatar la victoria a David con el título alternativo

La especialidad de Javier en La Pista: arrebatar la victoria a David con el título alternativo

La curiosidad sobre Julia Roberts que frustra el pleno de Mamen Mendizábal en Una de Cuatro

La curiosidad sobre Julia Roberts que frustra el pleno de Mamen Mendizábal en Una de Cuatro

Beatriz Cortázar
Famosos

El motivo de la ruptura de amistad entre Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez: "Marta no quedó contenta con el pódcast"

Francisco
Exclusiva

Francisco aclara su situación económica: "Ni voy a ser desahuciado ni mucho menos, se me ha acabado el contrato"

Los memes de Zapatero.
Zapatero, imputado

Los memes de Zapatero tras el hallazgo de sus joyas: desde la reina Isabel II de Inglaterra hasta ‘La Perla’ de Rosalía

Las redes sociales se han inundado de memes tras el hallazgo de la UDEF de más de un centenar de joyas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Gema López analiza algunos de los más populares.

Padre Jorge Lorenzo
En plató

Chicho, el padre de Jorge Lorenzo que luchó por convertir a su hijo en un campeón: "Llegamos a perder la relación"

Siempre tuvo claro que Jorge Lorenzo no sería un simple aficionado a las motos: sería el mejor. Por eso, Chicho pasó de ser solo su padre a convertirse también en un exigente entrenador que ha tenido que enfrentarse a numerosas críticas e, incluso, a su propio hijo.

Sonsoles Ónega

Suplantan la identidad de Sonsoles Ónega para promover inversiones fraudulentas que supuestamente recomendaba su padre

Vecina de la víctima de Palma de Mallorca

Vecina de la mujer presuntamente asesinada por su nuera en Palma de Mallorca: "Estaba la nieta en el balcón chillando"

Carmen

Carmen denuncia el abandono de las instituciones: "Mi hijo no es consciente de lo que hace y necesitamos ayuda"

Publicidad