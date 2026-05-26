El motivo de la ruptura de amistad entre Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez: "Marta no quedó contenta con el pódcast"

Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez son conocidas por su estrecha amistad. Desde hace 40 años, ambas se muestran juntas en multitud de ocasiones, pero es en el mes de diciembre cuando un movimiento de la cantante desataba rumores de una posible ruptura: Marta Sánchez dejaba de seguir a su amiga Vicky.

Hace unas semanas, la ausencia de Vicky Martín Berrocal en el cumpleaños de Marta Sánchez hacía más evidente un posible bache entre ambas. Además, era Emilio Suárez, amigo de la cantante, quien confirmaba el fin del vínculo entre ambas.

Según nos cuenta Beatriz Cortázar, el conflicto entre ambas viene del pódcast de Vicky en el que entrevistó a Marta Sánchez. "Hay cosas con las que no se queda contenta, no le gustan algunos titulares...", señala.

A partir de entonces, la relación entre Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal se deterioró y nunca volvió a ser igual. ¿Fue el pódcast un punto de inflexión?

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