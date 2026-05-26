Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ranking

Los 5 momentos que han dejado huella de las terceras Audiciones de La Voz Kids: ¡vota por tu favorito!

La gala dejó actuaciones inolvidables, un arrepentimiento muy emotivo y una intensa batalla entre coaches por las mejores voces de la noche.

Los 5 momentos que han dejado huella de las terceras Audiciones de La Voz Kids: ¡vota por tu favorito!

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Las terceras Audiciones a ciegas de La Voz Kids volvieron a dejar claro el enorme nivel que hay esta edición. La gala estuvo repleta de actuaciones emocionantes, decisiones difíciles y momentos que sorprendieron tanto a los coaches como al público.

Entre plenos, arrepentimientos y bloqueos inesperados, la noche regaló algunos de los instantes más comentados de la temporada. Estos son los cinco momentazos que marcaron la gala y que ya están dando mucho que hablar entre los seguidores del programa.

¡Vota en nuestro ranking por tu favorito!

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Los 5 momentos que han dejado huella de las terceras Audiciones de La Voz Kids: ¡vota por tu favorito!

Los 5 momentos que han dejado huella de las terceras Audiciones de La Voz Kids: ¡vota por tu favorito!

Dioni

Dioni, sobre el problema de salud que obligó a paralizar la gira de Camela: "Como no paraba yo, me paró el cuerpo"

Chema Crespo, sobre Julio Martínez

Chema Crespo no cree en la inocencia de Julio Martínez: "Ninguna duda de alguien que esconde el dinero en su casa como una urraca"

"Me tienes enamorado": Aníbal Gómez da la sorpresa en la próxima gala de Tu cara me suena
El viernes a las 22:00h

"Me tienes enamorado": Aníbal Gómez da la sorpresa en la próxima gala de Tu cara me suena

Experto Joyas Zapatero
Escándalo Zapatero

"Al alcance de muy pocos": las joyas de Zapatero valen millones, según el secretario general de Joyeros

Marcos de Quinto, sobre las joyas de Zapatero
Imputación Zapatero

Marcos de Quinto, sobre las joyas de Zapatero: "¿Y si son de varios y no solo suyas?"

El empresario Marcos de Quinto ha planteado ciertas dudas sobre las joyas que se le han incautado, en la investigación del caso 'Plus Ultra', al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Todas las variantes son maravillosas": Mónica Naranjo sorprende con sus confesiones más íntimas
¿Romántico o grimoso?

"Todas las variantes son maravillosas": Mónica Naranjo sorprende con sus confesiones más íntimas

La cantante se ha sincerado en el mítico juego de Trancas y Barrancas y ha discrepado en más de una pregunta con Pablo Motos.

Lolita Flores

Hoy, Lolita Flores estará de nuevo en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Mónica Naranjo en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Mónica Naranjo en El Hormiguero

La Voz Kids sigue líder

La Voz Kids continúa arrasando, el sábado nuevas Audiciones a ciegas: "Me voy a comer el escenario"

Publicidad