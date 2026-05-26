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Los 5 momentos que han dejado huella de las terceras Audiciones de La Voz Kids: ¡vota por tu favorito!
La gala dejó actuaciones inolvidables, un arrepentimiento muy emotivo y una intensa batalla entre coaches por las mejores voces de la noche.
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Las terceras Audiciones a ciegas de La Voz Kids volvieron a dejar claro el enorme nivel que hay esta edición. La gala estuvo repleta de actuaciones emocionantes, decisiones difíciles y momentos que sorprendieron tanto a los coaches como al público.
Entre plenos, arrepentimientos y bloqueos inesperados, la noche regaló algunos de los instantes más comentados de la temporada. Estos son los cinco momentazos que marcaron la gala y que ya están dando mucho que hablar entre los seguidores del programa.
¡Vota en nuestro ranking por tu favorito!
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