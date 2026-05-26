Chicho, el padre de Jorge Lorenzo que luchó por convertir a su hijo en un campeón: "Llegamos a perder la relación"

Detrás de Jorge Lorenzo, el cinco veces campeón mundial de motociclismo, hay una historia de sacrificio familiar encabezada por su padre, Chicho Lorenzo. Este ha pasado más de 30 años desarrollando el 'método Lorenzo' para crear campeones, basado en la disciplina extrema, la repetición técnica y el trabajo mental.

Desde que Jorge era un niño, Chicho pasó a convertirse en su entrenador. Tenía claro que a su hijo no solo le iban a gustar las motos, sino que iba a ser un campeón. Una meta que lograron gracias a un gran sacrificio.

"La gente que dice que fui demasiado exigente con Jorge, no entiende el deporte", afirma Chicho. Su familia renunció a una infancia normal, a las vacaciones, a los viajes y a todo por el deporte: "Empezamos a entrenar cuando Jorge tenía tres años".

La exigencia de Chicho le hizo enfrentarse a numerosas críticas, que le acusaban de ser demasiado duro con su hijo. El propio Jorge Lorenzo chocaba con su padre, que finalmente terminó apartado del equipo por culpa de terceras personas. "A los 18 años me vi fuera de su entorno y llegamos a perder la relación", nos cuenta, "quizás tuvo algo que ver el dinero, para algunos era mejor que no estuviera el padre detrás".

Pese a la negativa reputación que la prensa y el entorno de Jorge le crearon, con el tiempo logró reconstruir el vínculo con su hijo. Una relación padre-hijo que ha conseguido llevar a Jorge a lo más alto.

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