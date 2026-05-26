Exclusiva
Francisco aclara su situación económica: "Ni voy a ser desahuciado ni mucho menos, se me ha acabado el contrato"
Mientras su hija Naomi de 25 años le reclama el presunto impago de su pensión alimenticia, el cantante podría encontrarse al borde del desahucio. Una situación que nos aclara en exclusiva en Y ahora Sonsoles.
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El cantante Francisco está contra las cuerdas y podría ver peligrar su patrimonio. En plena guerra con su hija Naomi de 25 años por el presunto impago de su pensión alimenticia, este podría enfrentarse a una demanda de desahucio, según habría declarado él mismo en el juzgado.
Según Denia Apolinar, la madre de Naomi y bailarina con la que mantuvo una relación extramatrimonial, Francisco no está cumpliendo con sus obligaciones como padre. Algo que, según los rumores, se podría deber a un bache económico del cantante.
Francisco ha querido aclarar en exclusiva en Y ahora Sonsoles cuál es su situación económica. Este asegura que a su edad sigue teniendo trabajo y cantando sobre los escenarios, por lo que no le falta el sustento.
"Ni voy a ser desahuciado ni mucho menos, se me ha acabado el contrato de mi casa y ya está", afirma Francisco, "esta señora gana muchos miles de euros yendo de televisión en televisión".
El artista deja claro que no tiene problemas de dinero y que en todo momento ha estado localizable para las autoridades, a pesar de lo que que se dijo de él. "Ni me he escondido ni ha venido a buscarme nadie ni nada", señala. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
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