Francisco aclara su situación económica: "Ni voy a ser desahuciado ni mucho menos, se me ha acabado el contrato"

El cantante Francisco está contra las cuerdas y podría ver peligrar su patrimonio. En plena guerra con su hija Naomi de 25 años por el presunto impago de su pensión alimenticia, este podría enfrentarse a una demanda de desahucio, según habría declarado él mismo en el juzgado.

Según Denia Apolinar, la madre de Naomi y bailarina con la que mantuvo una relación extramatrimonial, Francisco no está cumpliendo con sus obligaciones como padre. Algo que, según los rumores, se podría deber a un bache económico del cantante.

Francisco ha querido aclarar en exclusiva en Y ahora Sonsoles cuál es su situación económica. Este asegura que a su edad sigue teniendo trabajo y cantando sobre los escenarios, por lo que no le falta el sustento.

"Ni voy a ser desahuciado ni mucho menos, se me ha acabado el contrato de mi casa y ya está", afirma Francisco, "esta señora gana muchos miles de euros yendo de televisión en televisión".

El artista deja claro que no tiene problemas de dinero y que en todo momento ha estado localizable para las autoridades, a pesar de lo que que se dijo de él. "Ni me he escondido ni ha venido a buscarme nadie ni nada", señala. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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