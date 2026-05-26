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Las imágenes de la nueva edición de la tradicional 'Carrera del Queso' de Reino Unido

La sorprendente tradición de origen popular recibe miles de visitantes de todo el mundo. Arriesgando la propia salud son muchos los que compiten anualmente en esta prueba con un peculiar premio.

Carrera Queso

Las imágenes de la nueva edición de la tradicional 'Carrera del Queso' de Reino Unido | Antena 3 Noticias

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Andrés Pantoja
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Ni una medalla, ni una ornamentada copa o ningún otro tipo de trofeo, el premio de esta centenaria carrera es un queso Gloucester.

Se celebra anualmente en la localidad de Brockworth, en Reino Unido. Son 182 metros de una empinada pendiente por la que los corredores tratan de llegar el primero hasta abajo. Persiguen precisamente dicho premio, una pieza de queso que rueda colina abajo delante de ellos.

Rara vez alguno de ellos logra hacer de pie todo el recorrido. Las frecuentes y aparatosas caídas dan lugar a algunas contusiones o lesiones más graves como fracturas. Aún así ni el peligro ni el mal tiempo hacen que escaseen los participantes.

Esta última edición del 'Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake' se ha celebrado el lunes 25 de mayo, dejando una vez más imágenes que impresionan.

Su origen es una celebración popular del condado de Gloucestershire, sin embargo hoy ha ganado fama mundial y recibe miles de visitantes nacionales e internacionales.

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