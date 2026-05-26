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Marcos de Quinto, sobre las joyas de Zapatero: "¿Y si son de varios y no solo suyas?"

El empresario Marcos de Quinto ha planteado ciertas dudas sobre las joyas que se le han incautado, en la investigación del caso 'Plus Ultra', al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Marcos de Quinto, sobre las joyas de Zapatero

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Espejo Público
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En el registro de la UDEF de este martes en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se incautaron más de un centenar de joyas que estaban escondidas en la caja fuerte.

La secretaria del expresidente del Gobierno, Gertrudis Alcázar, aseguró que la caja fuerte que contenía tantas joyas era "de la vivienda" de Zapatero y de su mujer, Sonsoles Espinosa, y que algunas de las joyas encontradas "eran herencias" de ella y "regalos de viajes".

"¿Y si las joyas no son solo de Zapatero?"

Ante estas declaraciones, el empresario y colaborador habitual del programa Marcos de Quinto muestra cierto desconcierto. En primer lugar, apela a la Interpol para mencionar que "es muy fácil" identificar la fecha y el lugar en que se hizo cada una de las piezas.

Dejando en manos de la policía ese trabajo, al mismo tiempo que asegura que "nos enteraremos", De Quinto abre la puerta a que las joyas no solo sean posesión de Zapatero. "¿Y si son de varios?", preguntaba. Asimismo, añadía al respecto que "a lo mejor han cometido un error al decir que son de él".

"Parece que los socialistas tienen patente de corso ante Hacienda"

Chema Crespo, director general de Público.es y amigo personal de Zapatero desde hace años, reiteraba que "las joyas eran un regalo". A lo que el empresario le respondía contundentemente: "una donación hay que protocolizarla ante un notario, es lo mismo que dar dinero", decía mostrando su indignación con la Agencia Tributaria.

"Se están llenando de gloria, parece que tienen patente de corso", se quejaba De Quinto de los socialistas y del presunto trato de favor que reciben por parte de Hacienda.

Finalmente, ha procedido a explicar como debería haber declarado Zapaterodichas joyas como parte de su patrimonio: "lo primero que tienes que hacer con la Agencia Tributaria es el ETE". El empresario, que se muestra conocedor de dicho formulario del Banco de España, detallaba que se trataba de un documento para registrar todas las transacciones que se hagan en el exterior. "¿Qué narices hace la Agencia Tributaria?", remataba molesto.

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