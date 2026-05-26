Mejores momentos | 26 de mayo
El ‘parto’ de Michelle Calvó en La Pista: ¡con lo fácil que Roberto Leal le pone la canción!
El presentador ya no sabía ni qué hacer para que la actriz se diera cuenta del matiz que le faltaba para acertar ‘Tranquilo, majete’.
Michelle Calvó ha sido muy expresiva para describir lo que le ha costado ganar esta vez en La Pista: “Ha sido niño”. Efectivamente, esta victoria se ha vivido casi como un parto por lo que ha tardado en dar con el título de la canción, más aún teniendo en cuenta todas las facilidades que Roberto Leal le estaba dando. La actriz ha acertado in extremis, aunque logrando sumar un segundo siempre valioso para David.
Lo que le ha frustrado realmente a Michelle es que le haya tocado un tema que no ha sabido reconocer a la primera. “Qué bajonazo”, ha confesado, porque sí habría hecho pleno con las dos canciones anteriores. De hecho, ha sufrido en el duelo entre los concursantes al ver cómo a David se le escapaba el triunfo con ‘Beautiful’.
La actriz, que se ha enfrentado en su duelo a Bruno Cardeñosa, se ha quedado ya cerca de ganar con el título alternativo que le ha dado Roberto. Sólo le faltaba un matiz, y el presentador ha tenido que insistirle mucho en ese detalle. Tanto, que se lo ha puesto en bandeja para que llegara a responder al fin ‘Tranquilo, majete’. ¡Dale al play!
