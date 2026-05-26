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El Rosco | 26 de mayo

¿Se lo perdonará Bustamante? El fallo de David que le cuesta El Rosco ante Javier

Este tropiezo le ha impedido al concursante barcelonés alcanzar los 22 aciertos con los que se había plantado su rival.

¿Se lo perdonará Bustamante? El fallo de David que le cuesta El Rosco ante Javier

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Alberto Mendo
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David iba con paso firme hacia la remontada en El Rosco, tras la decisión de Javier de plantarse con 22 aciertos, hasta que un tropiezo le ha frenado y le ha complicado la misión. Ha sido un fallo que, de manera sorprendente, alcanza hasta a David Bustamante. “Que perdonen allí”, ha pedido el concursante barcelonés en referencia a los vecinos de la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera, donde nació el cantante.

En este duelo, la voz cantante la ha llevado Javier. El madrileño ha dominado desde el inicio y con una ventaja que ha ido ampliando hasta completar la primera vuelta con 21 aciertos. En ese mismo turno ha sumado uno más y en el siguiente ya ha tomado la decisión de plantarse con el listón de 22.

David se ha enfrentado a una remontada para la que necesitaba teñir de verde cuatro letras. Cuando rozaba el empate, ha llegado el error: se ha equivocado con el gentilicio de San Vicente de la Barquera. Con una sonrisa, ha pedido perdón a sus ciudadanos y ha intentado apurar sus opciones de evitar la próxima Silla Azul, aunque ha sido ya inevitable que pusiera rumbo a esa prueba de cara al siguiente programa. ¡Dale al play!

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