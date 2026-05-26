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Esta noche, en En tierra lejana: Sadakat amenaza con matar a Zerrin y provoca un terremoto en los Albora

Sadakat pierde los nervios al descubrir hasta dónde está dispuesto a llegar Kaya por Zerrin y termina culpando a Alya delante de toda la familia. Esta noche, capitulazo en Antena 3.

Sadakat amenaza con matar a Zerrin y provoca un terremoto en los Albora

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La matriarca no soporta que Kaya siga defendiendo su relación con Zerrin después de todo lo ocurrido. Fuera de sí, le exige que la olvide de una vez y le hace una amenaza: si hace falta, será ella misma quien acabe con la joven para frenar esta guerra entre familias.

Pero la discusión no termina ahí. Sadakat también carga contra Alya al descubrir que sabía dónde estaban escondidos Kaya y Zerrin. La acusa de haberlos ayudado y de poner en peligro a toda la familia Albora.

La situación va a peor cuando Cihan interviene para defender a su mujer delante de todos. El jefe del clan le recuerda a su madre que Alya no pertenece a ese mundo y que ha terminado en medio de una guerra que no eligió.

No te pierdas este capitulazo de En tierra lejana, esta noche a las 23:00 horas en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

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