Francisca Cadenas
Nuevos detalles de la operación de la UCO para resolver el crimen de Francisca Cadenas: "Dos agentes infiltrados en Hornachos durante dos años"
Conocemos más detalles sobre cómo llevó a cabo la UCO la investigación del crimen de Francisca Cadenas en Hornachos: dos agentes infiltrados y un presunto asesino contratado.
- Dos años infiltrados en Hornachos y la contratación de un presunto asesino, así actuó la UCO en el crimen de Francisca Cadenas
- El marido de Francisca Cadenas denuncia un fallo en la investigación tras su desaparición: "Inspeccionaron la casa prácticamente sin luz"
- Las grabaciones de teléfono que delataron a los presuntos asesinos de Francisca Cadenas: "Que la den por culo"
Publicidad
Según se ha podido conocer, han salido a la luz nuevos detalles del operativo policial, que se alargó durante más de dos años, en que el objetivo era dar con los asesinos de Francisca Cadenas.
Dos agentes de la UCO se infiltraron durante ese tiempo en Hornachos (Badajoz) para acercarse a Lolo y Juli, los hermanos que actualmente se encuentran en prisión acusados del asesinato, pero que hasta el momento solo eran sospechosos del mismo.
En la operación, los agentes alquilaron una finca en las afueras del pueblo y uno de ellos se hizo pasar por capataz.
Infiltrados como agricultores
Una vez asentados, ya tratando de acercarse a ambos hermanos, los agentes pudieron haber contratado los servicios de uno de ellos, concretamente de Lolo, quien era un adiestrado tractorista que no solo trabaja en las fincas familiares, sino que también lo hacía para otros agricultores.
Además, jugaban con el asesoramiento de una empresa extremeña que les ayudaba a parecer dos agricultores más.
"La familia siempre había sospechado de los hermanos"
De ese modo, la UCO logró conocer todos los horarios de los sospechosos y sus rutinas y consiguieron grabar audios determinantes para la investigación que llevaron a que el juez autorizara la entrada y registro en la casa de los dos presuntos asesinos, donde terminaron por encontrar el cuerpo de Francisca Cadenas.
Nuestros colaboradores, que aseguran que hasta que no se desveló la intervención de la UCO en el caso pensaban que la investigación había cesado cuando la Guardia Civil la cerró, se preguntan ahora "por qué se ha alargado el sufrimiento de la familia más de la cuenta" cuando ya recaían sospechas sobre la vivienda de los hermanos detenidos.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- "Son collares prácticamente de realeza": un experto analiza las joyas de la caja fuerte de Zapatero
- La exsecretaria de presidencia de Zapatero, sobre Gertrudis Alcázar: "Todo pasaba por ella y Zapatero confiaba plenamente"
- La opinión de la IA sobre Susanna Griso: ¿Piensa lo mismo para usuarios de izquierdas y derechas?
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad