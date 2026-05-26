La opinión de la IA sobre Susanna Griso: ¿Piensa lo mismo para usuarios de izquierdas y derechas?

La ideología de la Inteligencia Artificial: ¿puede modelarse según la información que recibe de nosotros? El periodista Nando Escribano ha creado dos perfiles opuestos —uno de izquierdas y otro de derechas— para demostrar esta cuestión.

Entre los ejemplos que evidenciaron una clara tendencia condicionada por los discursos proporcionados a la IA, una de las preguntas apuntaba directamente a Susanna Griso.

La cuestión era clara: ¿Cuál es la ideología de la presentadora?

Para sorpresa de Susanna, que pensaba que ambos perfiles la señalarían como afín a la oposición, las respuestas no han ido en esa dirección.

La ideología de Susanna Griso, según la IA

Por un lado, la cuenta creada como 'de derechas' la situaba en una posición de "derecha moderada o centroderecha". Por otro, el 'perfil de izquierdas' interpretaba que, por las posturas sociales que muestra, podría simpatizar con ideas más cercanas a ese espectro ideológico. Además, apuntaba a que desde sectores conservadores podrían llegar a calificarla de "progre".

Ante estos resultados, Nando ha extraído la conclusión de que "Chat GPT no te va a mentir, pero sí te va a añadir los ingredientes que más te gustan para que su respuesta se acerque a tu ideología".

Griso, en este marco, menciona el "hartazgo" de algunos periodistas —en este caso habla de Carlos Alsina— ante los encasillamientos políticos y "juicios exprés" en función de los comentarios que hagan en sus intervenciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.