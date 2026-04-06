El traslado del Guernica reabre el choque político: un informe técnico advierte de daños irreversibles si sale del Museo Reina Sofía

La posibilidad de trasladar el Guernica vuelve a situarse en el centro del debate político y cultural en España, tras conocerse un informe técnico del Museo Reina Sofía que advierte con contundencia de los riesgos que implicaría mover la obra. El documento concluye que su salida podría provocar daños irreversibles debido a su delicado estado de conservación, marcado por décadas de traslados, intervenciones y envejecimiento de materiales.

La pintura, realizada por Pablo Picasso en 1937 para apoyar al Gobierno de la República, presenta una complejidad técnica que condiciona su estabilidad. Se trata de un lienzo de una sola pieza, compuesto por lino y yute, preparado con cola animal y una base blanca al óleo. Sobre esta superficie, el artista desarrolló un proceso creativo con carboncillo y múltiples capas de pintura de distinta densidad, lo que genera zonas de transparencia junto a otras de gran cobertura.

A lo largo de su historia, el cuadro ha sido sometido a numerosos viajes internacionales, especialmente durante su estancia en el MoMA de Nueva York, lo que obligó a intervenciones entre 1943 y 1957. En ese periodo, la restauradora Jean Volkmer aplicó una mezcla de cera y resina desde el reverso para consolidar la capa pictórica. Este tratamiento, aunque estabilizó la obra, dejó restos visibles en la superficie, con acumulaciones que hoy afectan a su lectura visual y comportamiento material.

Los estudios más recientes, realizados con tecnología de ultra alta resolución desde 2012, han permitido identificar un amplio abanico de deterioros: grietas, craquelados y microfisuras distribuidas por toda la superficie. Destaca especialmente una grieta vertical en el cuello del caballo, donde se han detectado pérdidas de pintura y filtraciones del material de consolidación. Además, existen lagunas pictóricas, zonas con la tela expuesta y áreas con redes de microfisuras que afectan de forma generalizada.

El informe también subraya la fragilidad añadida derivada de los materiales empleados por Picasso, quien combinó óleo con pinturas industriales oleorresinosas, más rígidas con el paso del tiempo y especialmente sensibles a vibraciones. Este factor resulta clave, ya que cualquier traslado implicaría necesariamente enrollar el lienzo, dado su tamaño monumental de 349,3 por 776,6 centímetros, generando tensiones y movimientos que podrían agravar los daños existentes o provocar nuevos desprendimientos.

El debate político se intensifica

El lehendakari Imanol Pradales ha reclamado "valentía política" al Ejecutivo central para permitir su exhibición temporal en el Museo Guggenheim Bilbao entre octubre de 2026 y junio de 2027. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se insiste en que cualquier decisión debe basarse exclusivamente en criterios técnicos.

Las posiciones enfrentadas se han endurecido con las declaraciones de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado la propuesta de "absurda" y "cateta", frente a las réplicas del presidente del PNV, Aitor Esteban. Mientras tanto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha evitado pronunciarse públicamente.

El historial de solicitudes para trasladar el Guernica refuerza la postura conservadora: todas han sido rechazadas por el patronato del museo. A día de hoy, la obra permanece estable gracias a estrictas condiciones ambientales, pero los expertos coinciden en que cualquier movimiento supondría un riesgo elevado. El informe es tajante: el traslado no es viable sin comprometer la integridad de una de las piezas más emblemáticas del arte contemporáneo.

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