Dos años infiltrados en Hornachos y la contratación de un presunto asesino, así actuó la UCO en el crimen de Francisca Cadenas

El pasado mes de marzo, la Guardia Civil encontró restos óseos en la vivienda de Manuel y Julián, los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, desaparecida desde el 9 de mayo de 2017.

Han sido nueve años de investigación en la localidad pacense de Hornachos. De hecho, dos agentes de la Unidad Centras Operativa (YCO) de la Guardia Civil se infiltraron en el municipio para acercarse a los dos hermanos acusados del asesinato de su vecina.

Ambos se hicieron pasar por vecinos, alquilando una finca y uno de ellos fingía ser el capataz del terreno, mientras que el otro quería aprender sobre la conducción de tractores. Fue una operación larga, en colaboración con una empresa de tractores.

En este momento es donde entra en acción el mayor de los hermanos, Manuel, conocido como Lolo, donde se ganaba la vida en el campo y fue contratado por sus conocimientos sobre el vehículo agrícola.

La familia de Francisca, desde el primer momento apuntó en uno de los hermanos, que ya era sospechoso de la separación. Según ha podido saber 'Hoy Extremadura', el mayor de la familia era conocido por su manejo con los tractores, ya que contaban con tres fincas. Era habitual que lo contratasen en otras parcelas como tractoristas.

Colocaron micrófonos en bares

Con ello, los agentes tenían mayor facilidad para controlar sus movimientos, obtener información y saber cuándo pinchar sus dispositivos. Además colocaron micrófonos en su casa y dos coches, donde escucharon como sexualizaban a Francisca Cadenas. Mientras que Lolo, cuando iba conduciendo, hablaba de la víctima.

Aunque no solo colocaron micrófonos en el domicilio y vehículo de los dos detenidos, sino también en comercios y bares de la localidad. Así como de Llera, otro municipio que solían frecuentas y lugar donde querían mudarse próximamente.

Las conversaciones de los hermanos fueron clave para pedir la orden de registro de la vivienda de Hornachos y encontrar el cuerpo de la víctima enterrado en el patio el 11 de marzo. Tres días después declararon ante el juez instructor y actualmente se encuentras en prisión provisional a la espera de juicio.

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