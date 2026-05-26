Ruptura en el bloque sindical educativo en Valencia mientras profesores y Conselleria siguen negociando

Tercera semana de huelga de profesores en la comunidad valenciana. En las últimas horas los sindicatos minoritarios ANPE y CSIF han aceptado la última propuesta salarial presentada por la Conselleria de Educación. El presidente de ANPE de la Comunidad Valenciana, Laureano Barcena, ha confirmado que "tras cinco reuniones de negociación hemos llegado a un acuerdo. Son 200 euros en un año y medio".

Una subida insuficiente

Para el resto, esta subida es insuficiente. El coordinador de STEPV, Marc Candela ha aclarado que no se conforman con la subida del IPC: "Nosotros pedimos que se suba del complemento específico porque si no es insuficiente, claramente insuficiente".

Por su parte, los profesores siguen sin estar de acuerdo con la propuesta de la Conselleria de Educación y continúan con la huelga frente a su puerta. Hasta allí, se han movilizado docentes de centros de toda la Comunidad Valenciana. Lluïsa Cifre, profesora del IES Benicalap, asegura que la situación es insostenible: "Estamos cansados y estamos indignados". Y afirma que "nos quieren desgastar todavía más, pero vamos a aguantar".

Los profesores se plantan

Al igual que el resto de sus compañeros, Pilar Michael, docente en el Centro FP Vicente Blasco Ibañez, reclama una subida salarial: "Que se nos pague lo que corresponde. Porque llevamos un retraso en el IPC de más de quince años". Pero la protesta no es solo por la cantidad económica que perciben, también denuncian las condiciones en las que trabajan y califican de inaceptable el preacuerdo de la Conselleria de Educación. Paloma Roig, docente del Centro Educación Especial La Encarnación asegura que "es inaceptable el preacuerdo que quiere llevar a cabo la Conselleria".

Un acuerdo positivo para la Conselleria

Desde la Conselleria de Educación valoran positivamente el acuerdo alcanzado. La Consellera de Educación, Carmen Ortí, afirma que el acuerdo salarial es muy bueno y que "pone a los docentes de la Comunidad Valenciana entre los mejor pagados en todo el territorio nacional". Y ha dedicado un mensaje a los otros tres sindicatos que no han aceptado la propuesta: "Invitar a los 3 sindicatos que puedan seguir avanzando hay más cosas que nos unen que nos separan".

Esa propuesta salarial es uno de los ocho puntos que se están negociando. Hoy a partir de las 16:00h continúan las negociaciones de los otros siete. Mientras, los profesores siguen pidiendo mejores salarios, más docentes y menos alumnos-por-aula para garantizar una educación pública de calidad.

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