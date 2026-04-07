Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Guernica

Urtasun rechaza de nuevo trasladar el 'Guernica' a Bilbao para "garantizar la protección del patrimonio"

El ministro de Cultura apela a criterios técnicos que "desaconsejan de forma rotunda" el traslado del cuadro que solicitaba el PNV.

Efemérides de hoy 10 de septiembre de 2023: El Guernica llega a Madrid

Urtasun rechaza de nuevo trasladar el 'Guernica' a Bilbao para "garantizar la protección del patrimonio" | Efemérides de hoy 10 de septiembre de 2023: El Guernica llega a Madrid

Publicidad

María Sáez
Publicado:

Cultura rechaza que el 'Guernica' sea trasladado al País Vasco, como pide el PNV, para garantizar la protección del patrimonio y que el cuadro "pueda cumplir 90 años más".

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, se apoya en criterios técnicos para impedir el traslado de la obra de Pablo Picasso asegurando que "hay que escuchar siempre a los técnicos", particularmente a "aquellos que llevan más de 30 años cuidando la obra para conservarla como es debido".

El pasado 27 de marzo durante una reunión en Moncloa, el lehendakari Imanol Pradales solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el traslado del cuadro Museo Guggenheim de Bilbao. No obstante, la petición ha vuelto a ser rechazada en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde Urtasun se ha inclinado hacia la postura del Museo Reina Sofía que desaconsejan el viaje.

El 'Guernica' "no es un cuadro cualquiera", ha insistido Urtasun. "Es probablemente una de las obras más frágiles y complejas de conservar del siglo XX" y que "todos los técnicos y restauradores coinciden en el diagnóstico: no someter la obra a más estrés".

Aun así, el ministro deja claro que es partidario de "acercar el patrimonio a la ciudadanía cuando eso es posible", pero ha insistido en que la petición "representa para Euskadi una demanda importante".

El valor de la obra para la democracia vasca

El motivo de la petición de traslado al Museo Guggenheim de Bilbao alude al 90 aniversario de la obra de Pablo Picasso y del bombardeo de la localidad vizcaína.

El senador Igotz López ha aclarado la postura del Gobierno vasco, que insiste en que no está pidiendo un traslado definitivo. Asimismo, ha alegado que el cuadro ya cuenta con "más de 40 traslados, que ha viajado por todo el mundo y que nunca jamás ha aterrizado ni en Guernica, ni en Euskadi". Por ello, solicitan una "cesión excepcional y temporal de nueve meses".

La vicelehendakari y consejera vasca de Cultura, Ibone Bengoetxea, también ha respondido y se reitera en la postura de los nacionalistas vascos. Desde el pasado mes de marzo, alegan que no han pedido "un informe sobre el estado del cuadro", sino que solicitan saber "cuáles serían las condiciones óptimas para que ese cuadro pudiera venir a casa".

Madrid y Cataluña se suman a la polémica

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, irrumpe en el debate político para criticar duramente la petición de los vascos: "Me parece que es cateto y pienso que la cultura es universal".

Al contrario, la portavoz del Govern catalán, Sílvia Paneque, también se ha pronunciado, pero para respaldar la petición del PNV. Es más, insta a atender con "respeto y educación" las demandas de las distintas comunidades.

Especialmente, la cesión del 'Guernica' "sería un gesto de memoria histórica y reparación simbólica hacia el pueblo vasco", ha apuntado Pradales en el marco del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno vasco y del bombardeo de Gernika, acaecido el 26 de abril de 1937.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La Reina Sofía disfruta de la procesión de 'los Salzillos' en Murcia

Imagen de la Reina Sofía en Murcia

Publicidad

Cultura

Efemérides de hoy 10 de septiembre de 2023: El Guernica llega a Madrid

Urtasun rechaza de nuevo trasladar el 'Guernica' a Bilbao para "garantizar la protección del patrimonio"

Morante de la Puebla

Rotundo triunfo de Morante en su reaparición el domingo de Resurrección en Sevilla

La primera Hermandad de mujeres cofrades en España: “Lo teníamos todo en contra porque queríamos salir con los hombres y no nos dejaban”

La primera Hermandad de mujeres cofrades en España: "Lo teníamos todo en contra porque queríamos salir con los hombres y no nos dejaban"

'Vulnerables'
LaSexta

LaSexta estrena esta noche 'Vulnerables', una serie que aborda el problema de la salud mental en los jóvenes

Localizan un libro manuscrito del siglo XVII procedente del Colegio del Arte Mayor de la Seda de València
HALLAZGO

A la venta en internet un manuscrito del siglo XVII que llevaba un siglo desaparecido

Extranjeros en la Semana Santa 2026
Semana Santa

La curiosa reacción de los turistas ante la Semana Santa en España: "Es como en las películas"

Se rinden al sonido de los tambores, la intensidad de las procesiones y la tradición gastronómica en una celebración que no entiende de fronteras.

Imagen de la Reina Sofía en Murcia
Casa Real

La Reina Sofía disfruta de la procesión de 'los Salzillos' en Murcia

La emérita y las infantas asistieron la noche de este Jueves Santo a la procesión del silencio y del Cristo de los Mineros.

El clóset de Blake Lively

La Justicia desestima las acusaciones de acoso sexual de Blake Lively contra Justin Baldoni

Sevilla cambia el sueño por la devoción en su impresionante 'Madrugá'

Sevilla cambia el sueño por la devoción en su impresionante 'Madrugá'

Procesión del 'Santísimo Cristo de la Luz' Valladolid

Procesiones de Jueves Santo: solemnidad, flores y fe

Publicidad