Urtasun rechaza de nuevo trasladar el 'Guernica' a Bilbao para "garantizar la protección del patrimonio"

Cultura rechaza que el 'Guernica' sea trasladado al País Vasco, como pide el PNV, para garantizar la protección del patrimonio y que el cuadro "pueda cumplir 90 años más".

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, se apoya en criterios técnicos para impedir el traslado de la obra de Pablo Picasso asegurando que "hay que escuchar siempre a los técnicos", particularmente a "aquellos que llevan más de 30 años cuidando la obra para conservarla como es debido".

El pasado 27 de marzo durante una reunión en Moncloa, el lehendakari Imanol Pradales solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el traslado del cuadro Museo Guggenheim de Bilbao. No obstante, la petición ha vuelto a ser rechazada en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde Urtasun se ha inclinado hacia la postura del Museo Reina Sofía que desaconsejan el viaje.

El 'Guernica' "no es un cuadro cualquiera", ha insistido Urtasun. "Es probablemente una de las obras más frágiles y complejas de conservar del siglo XX" y que "todos los técnicos y restauradores coinciden en el diagnóstico: no someter la obra a más estrés".

Aun así, el ministro deja claro que es partidario de "acercar el patrimonio a la ciudadanía cuando eso es posible", pero ha insistido en que la petición "representa para Euskadi una demanda importante".

El valor de la obra para la democracia vasca

El motivo de la petición de traslado al Museo Guggenheim de Bilbao alude al 90 aniversario de la obra de Pablo Picasso y del bombardeo de la localidad vizcaína.

El senador Igotz López ha aclarado la postura del Gobierno vasco, que insiste en que no está pidiendo un traslado definitivo. Asimismo, ha alegado que el cuadro ya cuenta con "más de 40 traslados, que ha viajado por todo el mundo y que nunca jamás ha aterrizado ni en Guernica, ni en Euskadi". Por ello, solicitan una "cesión excepcional y temporal de nueve meses".

La vicelehendakari y consejera vasca de Cultura, Ibone Bengoetxea, también ha respondido y se reitera en la postura de los nacionalistas vascos. Desde el pasado mes de marzo, alegan que no han pedido "un informe sobre el estado del cuadro", sino que solicitan saber "cuáles serían las condiciones óptimas para que ese cuadro pudiera venir a casa".

Madrid y Cataluña se suman a la polémica

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, irrumpe en el debate político para criticar duramente la petición de los vascos: "Me parece que es cateto y pienso que la cultura es universal".

Al contrario, la portavoz del Govern catalán, Sílvia Paneque, también se ha pronunciado, pero para respaldar la petición del PNV. Es más, insta a atender con "respeto y educación" las demandas de las distintas comunidades.

Especialmente, la cesión del 'Guernica' "sería un gesto de memoria histórica y reparación simbólica hacia el pueblo vasco", ha apuntado Pradales en el marco del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno vasco y del bombardeo de Gernika, acaecido el 26 de abril de 1937.

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