La petición de Pedro Almodóvar a Pedro Sánchez sobre el genocidio en Gaza: "Pido a nuestro Gobierno que rompa relaciones de todo tipo con Israel"

El cineasta Pedro Almodóvar ha publicado un vídeo reclamando al Gobierno español la ruptura de las relaciones diplomáticas y de todo tipo, con Israel. Textualmente el director manchego decía: "Pido a nuestro Gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevandoa cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero. Le pido al presidente del Gobierno que trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa".

El politólogo Jasiel Paris ha comentado esta noticia en Espejo Público y ha reconocido que: "Esto es una opinión en absoluta libertad expresada, no se le puede recriminar nada".

"Algún día Europa tendrá que mirarse al espejo"

Por su parte, el director de La Razón, Paco Marhuenda ha admitido que: "Yo creo que algún día lo que se está diciendo contra el Estado de Israel, algún día Europa tendrá que mirarse al espejo, porque si hay un sitio donde se han asesinado millones de israelíes desde los romanos hasta ahora, eso es Europa. Solamente la Alemania nazi mató a casi 7 millones de judíos".

Rifirrafe en Espejo Público

Unas palabras que han hecho saltar a la periodista Carmen Ro, quien ha dicho: "Eso fue una barbarie y no se puede repetir", a lo que el director de La Razón ha contestado: "No es lo mismo, porque es una guerra y hay un grupo terrorista llamado Hamás que gobierna un territorio".

Paco Marhuenda ha querido seguir con el debate en el plató de Espejo Público y le ha dicho a Carmen Ro que se pregunte "por qué Hamás tiene tan buena pinta física", a lo que la periodista ha contestado: "Hamás son unos terroristas que habría que eliminar, y una cosa son los terroristas y otra es la población civil. Sinceramente para mí combatir el horror y el terror es básico, pero combatirlo con horror y terror, es algo inhumano".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.