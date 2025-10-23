Antena 3 LogoAntena3
El enfado de Isabel Preysler con Tamara Falcó el día que conoció a Mario Vargas Llosa: "¡Cómo se te ocurre!"

La celebrity ha contado con todo detalle cómo fue el almuerzo en casa en el que su hija se encontró por primer vez con el escritor.

Alberto Mendo
Publicado:

Isabel Preysler ha dejado infinidad de titulares sobre su vida en El Hormiguero. La visita de la celebrity había creado mucha expectación por el reciente estreno de 'Mi verdadera historia', el libro en el que recoge todas sus memorias. Durante la entrevista, la invitada ha repasado todos sus amores, desde cómo conoció a Julio Iglesias a su infidelidad a Carlos Falcó por Miguel Boyer.

Isabel Preysler

Isabel también ha contado cómo empezó su relación con Mario Vargas Llosa. "Empezó con unos almuerzos en casa, yo ya era viuda", ha revelado. Ha recordado uno especialmente, con sus hijas Ana y Tamara, además de sus parejas.

La aristócrata ha pedido permiso a Tamara Falcó, en el plató para la posterior tertulia en El Hormiguero, para narrar lo que ocurrió, y es que le preguntó directamente: "Oye, Mario, ¿tú estás casado? Es que me ha chocado que es la tercera vez que vienes esta semana a comer a casa". Todos se quedaron paralizados, con Ana tratando de disculpar a su hermana: "Es que no tiene filtros".

Isabel ha comentado cómo, tras el postre y ya en una zona aparte con Tamara, le mostró su enfado: "¡Cómo se te ocurre!". Después, Mario también le confesó: "No sabes qué mal rato he pasado". Por alusiones, Tamara ha dado su versión. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Programas

