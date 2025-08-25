Vídeo: Impactantes imágenes del bombardeo en el hospital de Gaza que ha dejado al menos 20 muertos

Israel sigue intensificando sus ataques sobre Gaza. Las imágenes que llegan son estremecedoras. Cámaras en directo captan el momento exacto en que una fuerte explosión destruye el principal hospital del sur de la Franja de Gaza. El estallido ha ocurrido mientras el personal médico intentaba rescatar a heridos de un ataque anterior. Al menos 20 personas han perdido la vida, entre ellas cinco periodistas internacionales que documentaban la tragedia.

El bombardeo, ocurrido esta mañana del lunes, ha dejado dos impactos directos. Entre las víctimas están Ahmed Abu Aziz, periodista de la Red Quds Feed y otros cuatro compañeros: Hossam Al Masri, camarógrafo de Reuters; Mohamed Salama, de Al Jazeera; Mariam Abu Daqqa, reportera de la agencia AP; y Moaz Abu Taha, freelance. Además, ha fallecido un rescatista de Defensa Civil, el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer, mientras que siete trabajadores más han resultado heridos mientras intentaban salvar vidas y recuperar cuerpos.

