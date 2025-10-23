Antena 3 LogoAntena3
Vuelve a ver la entrevista completa a Isabel Preysler en El Hormiguero

La socialité ha vuelto a inundar el plató de glamour y buena energía en una noche inolvidable.

Isabel Preysler ha llenado El Hormiguero de elegancia y sofisticación. En una charla cercana y distendida, ha dejado momentos entrañables que han cautivado tanto al público como a Pablo Motos.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre la publicación de sus memorias. La invitada ha asegurado que cuenta cosas sorprendentes: "Mis hijos creen que me conocen, pero no", ha dicho.

Tras esto, el presentador ha querido saber cómo comenzó su romance con Julio Iglesias. Isabel solo ha tenido buenas palabras hacia su primer marido y ha contado detalles sobre su boda.

Sin embargo, sí que ha desvelado la mala relación que mantuvo, por momentos, el cantante con su hijo Enrique. "No se portó como debería", ha dicho reprochándole cómo actuó cuando este le dijo que se quería dedicar a la música.

También ha habido tiempo para hablar de su relación con la prensa. La socialité ha contado que ha tenido a viajar en el maletero para ocultarse, pero que incluso los paparazzi han llegado a hurgar en su basura.

Otro de los temas que ha tocado ha sido el de su enamoramiento con Carlos Falcó, su posterior infidelidad con Miguel Boyer o Mario Vargas Llosa. Isabel no ha dejado nada en el tintero tal y como lo ha hecho en su libro de memorias.

Programas

