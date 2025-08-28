Antena 3 LogoAntena3
Rifirrafe entre Pilar Velasco y Paco Marhuenda: "No podemos entender el campo viéndolo solo en verano cuando van los pijoprogres"

El director de La Razón cree que en España está todo desbaratado "por la obsesión de Sánchez de ser presidente del Gobierno a cualquier precio".

Paco Marhuenda

Marta Alarcón
Publicado:

España lleva ya 3 semanas consecutivas sin dejar de arder, se han calcinado más de 400.000 hectáreas, mientras la bronca política también aumenta cada día más, los políticos se pasan la pelota unos a otros en medio del drama.

Por un lado, el Ministro Torres decía: "Lo que es evidente es que cualquier líder de la oposición hace una labor constructiva y en defensa de su país, se ponga a disposición del gobierno de turno. Pero eso no ocurre con el señor Feijóo, quien no ayuda, sino que señala cuando resulta que, estamos hablando de una competencia autonómica".

Y el secretario general del PP, Miguel Tellado ha contestado: "La realidad es que el gobierno de España con su presidente a la cabeza se ha puesto el perfil, como si la cosa no fuese con él, demostrando lo poco que le importan los ciudadanos. Si nada es responsabilidad, ni culpa, ni competencia del gobierno central, ¿Me pueden decir para qué demonios sirve el Gobierno de España?".

"Está todo desbaratado por la obsesión de Sánchez de ser Presidente"

Una bronca política que ha sido comentada en el plató de Espejo Público por el director deLa Razón, Paco Marhuenda, quien ha reconocido que: "Esto es un tema muy estudiado y muy antiguo, en Estados Unidos provocó una Guerra Civil brutal. En España tenemos un eje que se ha desplazado, tenemos un Gobierno que depende de los independentistas, de los comunistas, y de los antiguos herederos de ETA. Aquí está todo desbaratado por culpa de la obsesión enfermiza de Sánchez, por ser Presidente del Gobierno a cualquier precio".

"Lo que hay es una instrumentalización política"

Unas palabras que han hecho saltar a la periodista Pilar Velasco, quien se encontraba en el plató de Espejo Público y ha dicho que: "No hay nada desbaratado, lo que hay es una instrumentalización política de las competencias que hace que se produzcan negligencias graves".

Momento de tensión en Espejo Público

Paco Marhuenda cree que: "Hay una doctrina de la izquierda que vive en las ciudades y que no quiere ir a los pueblos porque todos pijos del gobierno...", y Pilar Velasco no le ha dejado acabar la frase y le ha cortado diciéndole: "No, ni pijos ni urbanitas, no se puede confundir a la gente, se llama competencias".

El director deLa Razón ha reconocido en Espejo Público que el problema de los incendios es que "no puedes tocar un árbol" porque te viene el SEPRONA "y se te echa al cuello". Ha recalcado que: "Hay un problema, y es que la pijoprogre no quiere tocar un árbol. No podemos entender el campo viéndolo en el verano, cuando van los pijoprogres de derechas y de izquierdas a ver su casita".

"Ni pijoprogres ni urbanitas"

Unas palabras que no han gustado a la periodista quien ha dicho que: "Déjate de pijoprogres, porque se llama Gobierno de Comunidades Autónomas, ni pijoprogres ni urbanitas".

