Maite Araluce tenía 15 años cuando ETA asesinó a su padre en 1976, escuchó desde su propia casa cómo lo ametrallaban. Su padre, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, recibió 23 disparos mientras viajaba en coche junto a su chófer, los escoltas que iban en otro vehículo también fueron abatidos, "estaba vivo dentro del coche y nos miró, uno de mis hermanos dice que nos sonrió. Yo recuerdo su cara de paz", recuerda Maite.

Aquel asesinato cambió para siempre la vida de su familia, su madre tuvo que marcharse con sus nueve hijos y abandonar el País Vasco, esto no fue solo una huida física sino que supuso también dejar atrás su casa, sus raíces y el lugar al que habían pertenecido, "cuando ETA asesinó a mi padre, gente de clase me dijo en un telegrama: 'Un cerdo menos en la tierra'", relata Maite.

Ahora, casi cinco décadas después, el Partido Popular ha recuperado una reivindicación para quienes tuvieron que abandonar Euskadi y Navarra por la amenaza terrorista. Feijóo ha anunciado la denominada "Ley de Nietos vasca", una propuesta que recoge el punto 132 de su programa electoral y que plantea modificar la ley electoral para que los exiliados por ETA puedan volver a votar en los municipios en los que estaban empadronados antes de marcharse.

"A mí también me gustaría votar en San Sebastián"

Para Maite Araluce, esta propuesta tiene un significado personal, "Si los hijos y nietos de los exiliados que no conocen España pueden votar, ¿por qué no puedo votar yo? A mí también me gustaría votar en San Sebastián, y que votaran mis hijos y mis nietos". La expresidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo va más allá y pone el foco en las consecuencias electorales que podría tener una medida de estas características, "si todos a los que nos echaron pudiéramos votar, probablemente cambiarían mucho las votaciones. Ninguno votaría a Bildu".

No es la primera vez que se plantea una iniciativa de este tipo. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy ya se estudió una posible reforma para facilitar el voto de los ciudadanos desplazados por la amenaza terrorista, aunque finalmente no salió adelante. Por eso, Maite recibe el nuevo anuncio con prudencia "esto me lo tomo con cautela y no sé jurídicamente cómo se podría hacer".

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