Román Cendoya, analista político y exiliado por ETA era íntimo amigo de Gregorio Ordoñez, exdiputado del Parlamento Vasco asesinado por la banda terrorista. Cendoya tuvo que abandonar el País Vasco no por la muerte de su amigo, sino porque él estaba en las listas.

"Me voy el 6 de marzo del año 96, a las 10:20 de la mañana, fecha que no se te olvida, el día que tienes que dejar todo y tu casa, porque el estado te dice que no garantiza tu vida si sigues en San Sebastián", relata Cendoya.

El analista ha argumentado en el debate sobre la propuesta de Feijóo de votar en el País Vasco y la posibilidad de retornar: "Lo del retorno es algo que me molesta, tuve que ser obligado a trasladar las empresas y 30 años después me dicen que puedo volver. Lo hemos visto en Hernani con Jon Echeverría, no nos matan, pero en varios rincones no nos dejan vivir, es una realidad vasca. A mi no me gusta que nos llamen una ley de nietos porque la mayoría seguimos vivos. Esto no pasó hace 70 años.

Y cuenta que la actual ministra que es hoy de defensa en un gobierno pactado con Bildu, Margarita Robles, fue la que le dijo que no podía garantizar su vida.

No se puede hacer campaña en el País Vasco

Román lo explica: "Esta es la famosa derrota de ETA, he tenido que aguantar que Aizpurúa, una señora que me señaló".

También ha querido contar la experiencia de pequeño cuando en el colegio desaparecía un compañero: "Me acuerdo cuando en mitad del curso desaparecía un compañero, preguntabas que había pasado y te decían que se han tenido que marchar".

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