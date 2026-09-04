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Mariló Montero explica por qué no cabe 'Lawfare' en el controvertido informe policial de Ceuta: "Es lo que pretende vender el Gobierno"

La periodista ha hecho una recapitulación del transcurso de los hechos ocurridos antes, durante y después del asalto masivo a Ceuta. La polémica originada por el informe del CENIF que apunta a la participación de la autoridades Marroquíes, y la reacción del Ejecutivo a esas informaciones, han provocado la reacción de Montero.

Mariló Montero

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso del pasado jueves resultaba "caótica" a ojos de Mariló Montero, que apuntaba que en la misma semana el presidente del Gobierno es capaz de decir "una cosa", y a los pocos días "la contraria".

Uno de los asuntos que abordaba Sánchez era el conocimiento o no por parte del Gobierno de la situación que se estaba gestando al otro lado de la valla de Ceuta. El presidente insistía en que no hay conclusiones de la implicación directa de Marruecos, y seguraba que el Gobierno no era conocedor de la magnitud de lo que estaba por suceder.

El informe policial cuyas informaciones trascendían esta semana vincula a agentes de los cuerpos de seguridad de Marruecos en el guiado de migrantes hacia la frontera con España. Además sostiene que sí se produjeron avisos a las instancias superiores de la potencial afluencia masiva de personas hacia el paso fronterizo.

En esta ocasión no se cumple la propiedad conmutativa y el orden de los factores sí altera el resultado. La periodista subraya cuándo se produjo cada acontecimiento: "Parece que están vendiendo, Pedro Sánchez y el Gobierno, que la jueza Tardón se ha guardado un informe que le pasó el CENIF, y ocultó una posible invasión desde Marruecos, y no es así".

Explicaba la periodista que la jueza encargó el informe a posteriori. Después de que más de 70.000 personas irrumpieran de forma masiva en la ciudad autónoma. Para esclarecer qué había desencadenado semejante violación de la soberanía nacional, apuntando Susanna Griso que era se deber como jueza de guardia que estaba de servicio: "Le tocaba a ella".

"Pero después de la invasión. Ella no pide a la Policía informes antes de la misma y por eso no informa al Gobierno para prevenirlo del ataque. ¡No, no, no, no, no! Eso es lo que pretende vender el Gobierno", expresaba Montero, que atribuía a la magistrada María Tardón la única intención de "investigar y ver dónde deriva", obedeciendo a sus obligaciones profesionales.

Recordaba por último Mariló que Tardón investigó causas que implicaban al Partido Popular, como el caso Lezo, para despejar la posible sombra de la sospecha de subjetividad sobre la jueza.

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