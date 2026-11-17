La recta final hacia las elecciones del 29 de noviembre ha centrado este martes el debate en el plató de Espejo Público. María Martín, candidata del Partido Popular por Madrid y exdirectora de la consultora GAD3, ha analizado los últimos sondeos junto a Susanna Griso en un intercambio marcado por las réplicas de la senadora socialista Susana Díaz.

Para Martín, los datos reflejan un "aire de cambio en la sociedad española" que ya no tiene vuelta atrás. Según sus cifras, "un millón de votantes abandonan a la izquierda para irse a la derecha", a los que suma 400.000 nuevos electores que apostarán por PP o Vox y casi otro millón que irá a la abstención. La dirigente popular vincula esta fuga directamente a decisiones del Ejecutivo como la amnistía o el cupo catalán: "El votante tradicional socialista se sintió completamente abandonado y defraudado".

"Ganemos en las urnas lo que quieren robarnos en los despachos"

Sin embargo, Susana Díaz ha cuestionado el optimismo de los populares recordando que, pese a los problemas del PSOE, las encuestas sitúan al PP por debajo de sus resultados de 2023. "Es una cosa que el PP se tiene que hacer mirar", ha advertido la senadora socialista, subrayando que el bloque de la derecha solo avanza "a costa de la extrema derecha". Una lectura a la que se ha sumado la propia Susanna Griso, sorprendida de que el PP no capitalice más los escándalos que rodean al Ejecutivo.

María Martín ha defendido que su partido sí crece en números absolutos y que aguanta por encima del 30% con un competidor fuerte a su derecha, algo inédito en Europa. Además, ha augurado que el 29-N dejará "un momento histórico" en el que la derecha superará por primera vez el 50% de los votos en España.

Por último, la candidata madrileña ha pedido concentrar el voto en el Senado repartiendo las cruces entre dos candidatos del PP y uno de Vox para frenar a la izquierda: "Optimicemos el voto y ganemos en las urnas lo que quieren robarnos en los despachos".

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