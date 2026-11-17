Las hormigas de El Hormiguero han querido poner a prueba a Carmen Machi y Pablo Motos con un reto muy curioso: descubrir cuántos años tenían algunos futbolistas en fotografías antiguas. Y es que, como han recordado entre bromas, ¡antes los jugadores parecían bastante mayores de lo que eran!

El primero ha sido Attilio Lombardo, exjugador de la Sampdoria. Pablo ha apostado por 24 años y Carmen por 27. ¡La actriz ha acertado de pleno! Las hormigas no han parado de bromear con el aspecto del futbolista y su peculiar peinado.

Después ha llegado el turno de Juan Carlos Arteche, una leyenda del Atlético de Madrid. Carmen ha calculado que tenía 29 años, mientras que Pablo ha apostado por 25. Como en la fotografía tenía 26, el presentador ha conseguido empatar el marcador.

La siguiente imagen ha sido la del escocés Terry Hennessey. Pablo ha dicho 30 años y Carmen 28, pero la respuesta correcta era 29. ¡Empate para los dos!

Entre pregunta y pregunta, Carmen también ha demostrado lo mucho que sabe de fútbol. La actriz, gran seguidora del Real Madrid, ha terminado hablando de Vinicius, Güler y las posibles alineaciones del equipo.