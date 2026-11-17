La justicia ha condenado a cinco años de prisión al actor Luis Lorenzo y a nueve a su mujer, Arancha Suárez Palomino por retener, aislar y dar a un trato degradante a tía Isabel, la tía de Arancha. Según la sentencia, la pareja se llevó a la mujer de 85 años contra su voluntad a su casa de Madrid, donde la aislaron de sus familiares y amigos.

La sentencia determina que Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino no ofrecieron los cuidados necesarios a tía Isabel, que terminó falleciendo en junio de 2021 dadas las circunstancias en las que vivía. Además, la mujer del actor ha sido condenada también por un delito de estafa agravada continuada y deberá devolver a los herederos de la fallecida más de 15.000 euros.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mónica, una vecina de Luis Lorenzo, que ha descrito un perfil muy conflictivo del actor. "En la comunidad es muy conflictivo, muy violento, agresivo", afirma Mónica, "no paga comunidad ni nada e insulta a los vecinos".

Según cuenta Mónica, mientras tía Isabel vivía en casa de la pareja, llegaron a escuchar los gritos y el trato degradante que le daban. "No la dejaban moverse, había veces que no la daban ni de comer...", señala.

Ahora, la pareja podría recurrir la sentencia, pero por el momento ha sido condenada por el caso de la muerte de tía Isabel. Una condena que el entorno de la víctima ha celebrado.