La tensión sigue creciendo en Sueños de libertad. Paula ha rechazado el puesto de encargada en Granada que Marta le ha ofrecido por petición de Damián, convencida de que los De la Reina quieren alejarla de Tasio. Mientras tanto, Valentina ha comprendido su situación sentimental y ambas han sellado su reconciliación con un abrazo.

Por otro lado, Damián ha amenazado a Gabriel con recuperar todo lo que les ha arrebatado. Además, Josema y Mabel han estado a punto de besarse, mientras Marta ha intentado animar a Fina con su exposición.