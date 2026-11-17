Vuelven los 'martes sociales' a 12 días de que los españoles y las españolas acudan a las urnas. El Consejo de Ministros aprobará este martes una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros y un incremento salarial del 4,5 % para los empleados públicos. Una medida que llega en el quinto día de campaña electoral. Ante este escenario, la pregunta que se plantea en la mesa de 'Espejo Público' es si esta subida salarial se trata de un arma electoral de cara al 29-N.

La periodista y colaboradora Carmen Morodo invitaba a reflexionar sobre el hecho de que "esto no se pudiese hacer en campaña". Morodo entendía que estuviese permitido el "juego sucio" durante este periodo, pero consideraba que llegar a este punto era "engañar" a los electores. La periodista explicaba que esta medida se debía a que "han ido haciendo caja a base de la subida de la inflación y de no deflactar el IRPF y, ahora que tienen el dinero, lo utilizan como quieren".

Morodo añadía el "agravante" de que se está "hipotecando" al siguiente Gobierno con unas medidas que, a su parecer, se van a quedar "estancadas". Por todo ello, coincidía al plantear esta subida salarial como un arma electoral por parte del PSOE.

"Estoy viviendo escenas que jamás hubiese imaginado vivir en España"

La directora adjunta de 'The Objective', Maite Rico, se mostraba algo más concisa y la calificaba directamente de "compra de votos" y de "abuso". A su parecer, es "tan descarado" que le sorprende que no esté regulado en ninguna legislación. Al hilo de esto, también sumaba a estos calificativos la huelga del 11N y lo que considera un "intento de pucherazo" con la 'ley de nietos'. "Estoy viviendo escenas que jamás hubiese imaginado vivir en España", añadía.

Quien compartía esta postura era Alfonso Serrano, senador y secretario general del PP. Este ponía sobre la mesa el encuentro entre Sánchez y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Moncloa para denunciar las palabras que, según lo difundido, Lula había dirigido al presidente del Gobierno: "Es muy importante, Pedro, que tú ganes las elecciones en España". Serrano criticaba que desde el Palacio de la Moncloa se pidiera directamente el voto. "Tenemos un presidente del Gobierno que utiliza un museo, un cuadro, los decretos y ahora Moncloa", decía, relacionándolo todo con una sola palabra: "desesperación".

"Dudo que esos pasos que se han dado, el que venga detrás no lo haga"

Por su parte, la expresidenta de la Junta de Andalucía por el PSOE, Susana Díaz, dirigía la mirada hacia un posible futuro con un Gobierno del PP y Vox. A la vez que denunciaba algunas prácticas del Ejecutivo actual, como el uso de la Diputación Permanente, Díaz advertía: "Dudo que esos pasos que se han dado, el que venga detrás no lo haga porque la experiencia me dice que el que viene detrás arrea con lo que tiene y un poco más". "Eso no será bueno para España", concluía.

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