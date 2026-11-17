A 12 días de que los españoles y las españolas acudan a las urnas, el Consejo de Ministros aprobará hoy la subida salarial de los empleados públicos y el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado estos anuncios después de recibir en el Palacio de la Moncloa al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha aprovechado su visita a Madrid para trasladarle un respaldo explícito ante la próxima cita electoral. "Es muy importante, Pedro, que tú ganes las elecciones en España", le ha asegurado Lula durante una conversación política difundida por el PSOE.

Sin embargo, las últimas encuestas reflejan un escenario algo distinto. La gran mayoría otorga al bloque de la derecha una suma suficiente para gobernar. No obstante, el resultado sigue siendo una incógnita que no se despejará hasta después de la jornada electoral del próximo 29 de noviembre.

Simulador electoral

Desde Antena 3 Noticias proponemos utilizar la herramienta interactiva de 'Demócrata' para dibujar nuestro propio reparto de escaños entre las distintas formaciones. Además, este simulador electoral permite guardar nuestro pronóstico, editarlo hasta el mismo día de los comicios y compararlo con el del resto de usuarios que han participado.

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