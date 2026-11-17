29N
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Pedro Sánchez da un mitin en Albacete y Feijóo acude a Eibar a apoyar el acto de Jon Echeverría
Sigue en directo la última hora de las elecciones generales.
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A 12 días de que los españoles y las españolas acudan a las urnas, el Consejo de Ministros aprobará hoy la subida salarial de los empleados públicos y el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado estos anuncios después de recibir en el Palacio de la Moncloa al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha aprovechado su visita a Madrid para trasladarle un respaldo explícito ante la próxima cita electoral. "Es muy importante, Pedro, que tú ganes las elecciones en España", le ha asegurado Lula durante una conversación política difundida por el PSOE.
Sin embargo, las últimas encuestas reflejan un escenario algo distinto. La gran mayoría otorga al bloque de la derecha una suma suficiente para gobernar. No obstante, el resultado sigue siendo una incógnita que no se despejará hasta después de la jornada electoral del próximo 29 de noviembre.
Simulador electoral
Desde Antena 3 Noticias proponemos utilizar la herramienta interactiva de 'Demócrata' para dibujar nuestro propio reparto de escaños entre las distintas formaciones. Además, este simulador electoral permite guardar nuestro pronóstico, editarlo hasta el mismo día de los comicios y compararlo con el del resto de usuarios que han participado.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Irene Montero propone prisión para los empresarios que no paguen ni compensen las horas extra
La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha propuesto que haya penas de prisión para aquellos empresarios que no paguen ni compensen con descanso las horas extra realizadas por sus empleados.
Es una de las propuestas estrellas que la líder 'morada' ha deslizado durante la presentación del programa electoral de Podemos para las elecciones del 29 de noviembre, donde se incluyen otras iniciativas como un salario mínimo de 1.800 euros mensuales o una jornada laboral de 30 horas semanales.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Nogueras cree que Puigdemont es "el mejor candidato" de Junts para la Generalitat
La cabeza de lista de Junts al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, ha defendido que el expresidente catalán Carles Puigdemont es "el mejor candidato" de su partido para la Presidencia de la Generalitat.
"Es nuestro candidato. Creo que se ha demostrado que el capital político que tiene es brillante y personalmente me encantaría", ha señalado en una rueda de prensa organizada por la Agencia EFE con motivo de la campaña de las elecciones del 29 de noviembre.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Nogueras pide a los candidatos prometer por escrito hablar catalán en el Congreso "siempre"
La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha propuesto hoy a los candidatos catalanes que se comprometan por escrito antes de los comicios a hablar en esta lengua en el Congreso "siempre".
"Catalunya debe plantarse ante PP y Vox y ante los que amenazan nuestra libertad", ha dicho en el ciclo de ruedas de prensa electorales de Efe, después de que estos partidos avisaran de prohibirán el catalán en la Cámara Baja si gobiernan.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: La Junta critica que la subida del SMI se produzca "en plena campaña electoral"
La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha criticado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 se produzca "en plena campaña electoral" y tras haberse efectuado otro incremento en el SMI el pasado mes de febrero.
"Creo que eso no ha ocurrido nunca en la historia de este país", ha declarado.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: El SMI en otros países
El salario mínimo interprofesional (SMI) español de 2026 es de 1.425 euros al mes en 12 pagas, siendo el octavo más elevado de entre los 22 países de la Unión Europea que tienen fijado uno por ley.
Las nóminas más elevadas corresponden a Luxemburgo (2.771 euros), Irlanda (2.391 euros), Alemania (2.343 euros), Países Bajos (2.338 euros), Bélgica (2.234 euros), Francia (1.867 euros) y Eslovenia (1.482 euros).
En el extremo opuesto, el salario mínimo más bajo se encuentra en Bulgaria (620 euros), Letonia (780) y Rumanía (825). Italia, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia no tienen salario mínimo fijado por ley, al igual que Islandia, Suiza y Noruega.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Gamarra defiende recuperar Pacto de Toledo para que "nadie use a los mayores y sus pensiones como rehenes"
Recuperar el Pacto de Toledo, para que "nadie utilice a los mayores y a sus pensiones como rehenes", algo que ha ocurrido "en estos ocho años con el Gobierno de Pedro Sánchez". Esto es lo que ha defendido hoy la cabeza de lista del PP al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, contando con la garantía de la revalorización de las pensiones con el IPC y la sostenibilidad del sistema "basado en el empleo, la natalidad y el crecimiento económico".
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Frente Amplio propone subir los salarios en función del IPC para preservar el poder adquisitivo
La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha propuesto establecer una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC para garantizar que los sueldos suban automáticamente conforme al coste de la vida y evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo por la inflación.
Durante su intervención de hoy en los 'Desayunos Informativos de Europa Press', Colau ha explicado que la medida se articularía mediante una modificación del Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de extender a todos los trabajadores un mecanismo que actualmente ya existe en algunos convenios colectivos gracias a la negociación sindical
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: ¿A quién afecta la subida del SMI?
El proyecto contempla que la revisión salarial no afectará a aquellos sueldos profesionales que, en conjunto y en cómputo anual, ya superen los 18.004 euros mínimos previstos. Solo deberán incrementarse aquellos salarios que queden por debajo de dicho umbral anual hasta alcanzarlo.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Buruaga llama a pelear hasta el último voto
La presidenta del Partido Popular y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha llamado a movilizar "hasta el último voto" para conseguir que el cambio llegue a España en las elecciones generales del 29N, a la vez que ha reclamado el apoyo de quienes ya votan al PP, de quienes dejaron de hacerlo y de quienes todavía no lo han hecho.
"Y sí. También los del regionalismo huérfano y los del socialismo desencantado", ha afirmado.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Lula pide a los españoles votar para fortalecer la democracia y los gobiernos progresistas
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido a los españoles votar el próximo 29 de noviembre pensando en la España "que quieren construir" y fortalecer con su voto "la democracia en el mundo y los gobiernos progresistas".
Lula se ha expresado de esta manera en una conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, grabada este lunes y difundida íntegramente este martes por el PSOE, en la que ha escenificado su apoyo al candidato socialista de cara a las próximas elecciones tras cancelar un acto público por afonía.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Colau propone un IVA del 0% para consumos bajos de luz, agua y gas y elevarlo progresivamente hasta el 21%
La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha propuesto hoy establecer un IVA progresivo para los suministros de electricidad, agua y gas, que partiría del 0% para los consumos más bajos y las personas en situación de vulnerabilidad y aumentaría progresivamente hasta alcanzar el 21% en los tramos más elevados, además de rebajar este impuesto para determinados bienes y servicios básicos.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: El Gobierno aprueba hoy una subida del SMI del 5,3%, hasta los 1.286 euros
El Consejo de Ministros aprueba hoy el real decreto que elevará el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5,3% para el año 2027, lo que dejará este indicador en los 1.286 euros por 14 pagas, frente a los 1.221 euros actuales, una mejora que el Gobierno quiere que llegue íntegra a los bolsillos de los trabajadores, para lo que elevará el mínimo exento de IRPF. El 5,3% supera la propuesta del comité de expertos del Ministerio de Trabajo en cuatro décimas, ya que sugirió a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, un alza del 4,9%, hasta los 1.281 euros por 14 pagas.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Díaz destaca que Andalucía y Madrid y las mujeres serán las más beneficiadas por la subida del SMI
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado hoy que las mujeres y los perceptores de rentas más bajas, así como las comunidades de Andalucía y Madrid, serán los principales beneficiados por la subida del 5,3% del salario mínimo interprofesional (SMI), que el Consejo de Ministros aprueba hoy y que supone 65 euros más al mes y 910 euros más al año, sin tributación en el IRPF.
En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Díaz ha subrayado que el impacto de género de esta medida "es elevadísimo", siendo las mujeres "las principales favorecidas". Ha detallado que Andalucía es la comunidad autónoma más beneficiada, con 550.000 personas afectadas, seguida de la Comunidad de Madrid.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Rufián lamenta un complejo histórico de ERC y que le cuesta plantar "cara a las burradas" de Junts
El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha lamentado este martes que ERC tiene un complejo histórico y que le cuesta plantar "cara a las burradas y toxicidades" de Junts.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Urtasun augura que Yolanda Díaz será "un gran activo" en la campaña tras su retirada a la presidencia de la OIT
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como un "grandísimo activo" del espacio político que representa el Frente Amplio y ha insistido en que ha sido "la mejor ministra de Trabajo de la historia" de España y "de la historia de Europa".
"Pocas ministras en tan poco tiempo han logrado avances en materia laboral tan importantes como Yolanda Díaz", ha ensalzado el responsable de Cultura a preguntas de los medios antes de participar en un acto del Frente Amplio en Santiago de Compostela.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Vox denuncia un "delito electoral" tras suspender un acto de campaña en Sevilla por "acoso de grupos violentos"
Vox ha denunciado este lunes la comisión de un supuesto "delito electoral" tras verse obligado a suspender el acto de campaña previsto a las 19.00 horas en el barrio sevillano de El Cerezo debido a "los graves altercados y al acoso orquestado por grupos violentos".
Según ha explicado la formación en una nota, desde el inicio de la convocatoria un grupo de personas provistas de pitos y bocinas trató de "reventar" el encuentro mediante insultos y ruido, al tiempo que coreaba de forma reiterada "Pedro Sánchez presidente" con el objetivo, a juicio del partido, de impedir el desarrollo de su acto público.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Feijóo propone una 'ley de nietos' para que los expulsados por ETA puedan votar en País Vasco y Navarra
El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, propone este lunes una 'ley de nietos' vasca para permitir que las personas que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por las amenazas y la violencia de ETA puedan volver a votar en los municipios en los que estaban empadronadas, según han avanzado fuentes de la dirección nacional del partido.
Según fuentes de Génova, la medida lleva meses preparándose con distintos sectores y pretende recuperar el derecho al voto en sus localidades de origen de aquellas personas que abandonaron Euskadi durante los años de mayor actividad de ETA.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Feijóo anuncia un pacto nacional por el mundo rural
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes un pacto nacional por el mundo rural que incluirá una fiscalidad específica para el sector, una reducción de la burocracia y medidas para garantizar mano de obra mediante una inmigración "ordenada".
La propuesta también contempla un mayor control de las fronteras para garantizar que los productos importados cumplan las mismas normas y exigencias que los producidos en España: "Yo no voy a pedir el voto del campo para exprimirlo más. Yo voy a pedir el voto del campo para ayudarlo un poco más".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Yolanda Díaz respalda a Ada Colau en un acto de campaña
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha participado por primera vez en un acto de la campaña electoral de Frente Amplio en Madrid para mostrar su apoyo a la candidata Ada Colau.
El encuentro, titulado 'Un podcast como una casa', ha consistido en un diálogo entre Colau, la portavoz de Vivienda de Más Madrid, Rita Maestre, y la exdirigente de Podemos y abogada especializada en el derecho a la vivienda, Alejandra Jacinto.
Última hora de las elecciones generales, en directo: La agenda de los candidatos este martes
Los candidatos a la presidencia del Gobierno encaran este martes 17 de noviembre el quinto día de campaña electoral con actos en diferentes puntos de España. Alberto Núñez Feijóo se desplaza hasta Gipuzkoa, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, continúa su gira por las Islas Canarias. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará esta tarde en un mitin en Albacete.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Irene Montero presenta el vídeo de campaña de Podemos y llama a votar "con valentía"
La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha presentado el vídeo de campaña de la formación para el 29-N, en el que anima a la ciudadanía a votar "con valentía" ante un sistema que considera que "no funciona" y "no da más de sí".
Montero señala problemas como el encarecimiento de la vivienda, los carburantes y la cesta de la compra, y defiende que la política debe servir para recuperar derechos y necesidades básicas: "No todo puede ser negocio".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Lula, a Sánchez: "Es muy importante que ganes las elecciones en España"
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha trasladado a Pedro Sánchez, su apoyo ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha destacado la importancia de una nueva victoria socialista frente al "riesgo de la extrema derecha".
Durante una conversación entre ambos mandatarios, Lula ha afirmado que "es muy importante que gane las elecciones en España", ya que su victoria supondría que continúa siendo "el único presidente progresista en Europa".
Última hora de las elecciones generales, en directo: ánchez anuncia la subida salarial de los empleados públicos y del salario mínimo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida salarial de los empleados públicos y el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), unas medidas que beneficiarán a alrededor de cinco millones de trabajadores.
En el caso de los empleados públicos, el Ejecutivo ha acordado con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT una subida del 4,5 % a partir del 1 de enero de 2027.
Este incremento forma parte del acuerdo marco firmado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, que contempla una subida salarial global del 11 % para los más de tres millones de empleados públicos durante el periodo comprendido entre 2025 y 2028.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Juanma Moreno pide un voto masivo al PP y advierte de no repetir los errores de 2023
El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido euna participación masiva en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para respaldar al Partido Popular. Durante un acto de campaña en Roquetas de Mar (Almería), ha asegurado que España "no está preparada para cuatro años más de sanchismo".
Moreno ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas para "castigar electoralmente a un mal gobierno", aunque ha advertido de que no deben confiarse, recordando los resultados de las elecciones de julio de 2023, cuando el PP fue la fuerza más votada, pero no consiguió formar Gobierno.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Buenos días, empezamos la cobertura
Te contamos, minuto a minuto, toda la última hora de las elecciones generales, cuando quedan 12 días para que los ciudadanos acudan a las urnas el próximo domingo 29 de noviembre.
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