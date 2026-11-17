Silvia Abascal y Helena Ezquerro han compartido algunas curiosidades del rodaje de Entre tierras. Mientras Silvia disfruta del silencio antes de grabar, Helena reconoce que se emociona al reencontrarse con sus compañeros. Sin embargo, ambas coinciden en la concentración que exige ponerse delante de las cámaras.

Las actrices destacan el compañerismo y el buen ambiente del equipo. Además, Silvia confiesa su admiración por el trabajo de Megan Montaner como María, mientras que Helena sueña con interpretar algún día a un personaje amante de los caballos como Manuela.