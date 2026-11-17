La visita de Carlos Latre a El Hormiguero ha dejado uno de los momentos más divertidos de la noche. Caracterizado como Leire Díez, el imitador ha irrumpido en el plató para presentar su nuevo libro y lanzar una advertencia a Pablo Motos: "Cuidado".

Entre las carcajadas de los colaboradores, Latre ha bromeado sobre el Premio Planeta y ha asegurado que Pablo Motos le había ofrecido la tarjeta del programa. Además, ha presumido de tener audios del rey emérito, Pedro Sánchez, Feijóo y Rody Aragón, llevando su parodia aún más lejos.