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EL HORMIGUERO
Carlos Latre desata las risas en El Hormiguero imitando a Leire Díez: "Esto sí que merece el Planeta"
El humorista ha regresado al programa de Pablo Motos convertido en la doble de acción de Leire Díez, sorprendiendo con sus bromas sobre políticos y supuestas grabaciones comprometedoras.
La visita de Carlos Latre a El Hormiguero ha dejado uno de los momentos más divertidos de la noche. Caracterizado como Leire Díez, el imitador ha irrumpido en el plató para presentar su nuevo libro y lanzar una advertencia a Pablo Motos: "Cuidado".
Entre las carcajadas de los colaboradores, Latre ha bromeado sobre el Premio Planeta y ha asegurado que Pablo Motos le había ofrecido la tarjeta del programa. Además, ha presumido de tener audios del rey emérito, Pedro Sánchez, Feijóo y Rody Aragón, llevando su parodia aún más lejos.