Con ingredientes sencillos y mucho sabor, Joseba Arguiñano ha elaborado en Cocina abierta de Karlos ArguiñanoCocina abierta de Karlos Arguiñano, un plato que nunca falla: magras con pimientos asados y huevos fritos. Para cuatro personas, solo necesitas 12 lonchas de jamón serrano, tres pimientos morrones rojos, ocho huevos, aceite de oliva, sal y perejil.

La preparación comienza asando los pimientos a 180 grados durante 25-30 minutos. Después, se doran las lonchas de jamón en una sartén sin aceite y se fríen los huevos. El toque final consiste en servirlo todo junto y decorar con perejil. ¡Una combinación deliciosa!