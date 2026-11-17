Nueva jornada de huelga en el sector ferroviario y nueva mañana de caos circulatorio. Desde la pasada medianoche Renfe y Adif junto con las operadoras privadas de Ouigo e Iryo comienzan un paro de 24 horas exigiendo mayor seguridad en la red española.

Rodalies de Cataluña ha informado de que los maquinistas no están cumpliendo con los servicios mínimos establecidos para garantizar el funcionamiento de la red durante la huelga convocada para este 17 de noviembre, por lo que, en estos momentos, tan solo circula el 50 % de los trenes. Ante este escenario, Rodalies recomienda a los pasajeros que consulten el estado del tráfico antes de iniciar sus viajes, así como que planifiquen su viaje con antelación.

Renfe denuncia que no se están cumpliendo los servicios mínimos, Atocha está "fuera de servicio" y durante la jornada de hoy tan solo han circulado dos trenes, decenas de viajeros se han acercado pensando que iban a disfrutar de los servicios mínimos pero no se han cumplido, explica Laura Simón, periodista de Espejo Público.

Denuncia de los viajeros frecuentes

Cayetano un trabajador y viajero frecuente en cercanías, ha llegado a las 7 de la mañana y lleva 4 horas sin que haya pasado un solo tren que pueda llevarle al trabajo: "Estoy pasando un mal día aquí, Renfe dice que no hay servicios mínimos y no hay previsión de que ningún tren vaya a salir".

Cayetano está en prácticas y va a Fuenlabrada es ingeniero y hoy, sabiendo que había huelga, se ha despertado a las 6 de la mañana ya que tarda una hora en ir a Fuenlabrada.

"No tuve mucho problema con la huelga general la semana pasada, pero hoy no ha pasado ni un solo tren, no tengo alternativas", explica Cayetano. Ha finalizado exponiendo que está en prácticas y que no puede asumir el coste de pagar un taxi para ir a su trabajo: "Se me va el sueldo que tengo del trabajo en ir y volver".

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