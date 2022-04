El presidente del Gobierno Pedro Sánchez maneja datos muy positivos del turismo de esta Semana Santa. Reconoce que estamos en una situación difícil por la guerra y el alza de los precios pero pone sobre la mesa que España es uno de los 4 países del mundo más buscado como destino para los turistas. "Estamos entre un 80 y un 100% de ocupación hotelera prepandemia y en relación con el turismo internacional estaremos en torno a un 78% del gasto turístico de niveles prepandemia. Esto certifica que la economía española sigue creciendo pero seguimos teniendo algunos problemas derivados de la guerra de Putin con Ucrania y de la resaca de una pandemia que estamos superando pero sigue lastrando la economía".

Establece que tenemos ahora mismo una inflación en torno al 9,8% pero cree que si nos vamos a las inflaciones de otros países es evidente que el 70% del alza del precio viene explicado por el alza del la energía y por los precios de los alimentos no elaborados.

Sánchez propone trabajar a nivel europeo para reformar el mercado energético. "No tiene sentido que la evolución del precio del gas explique la evolución del precio de la electricidad, hay que crear un precio de referencia para que ese alza no impacte en la factura de la luz", apunta.

"Habrá una revisión a la baja de los datos económicos"

Señala Sánchez que el Ejecutivo ha aprobado un plan fiscal con 16.000 millones de euros para proteger a los sectores más afectados y apuesta por seguir con la hoja de transición económica verde. "Ahora mismo las energías más competitivas desde el punto de vista financiero son las renovables". Destaca el presidente del Gobierno que la guerra de Putin en Ucrania está teniendo un impacto en el mundo y habrá una revisión a la baja de los datos económicos, pero pese a ello apunta que seguiremos creciendo a buen ritmo y creando empleo. "Las cifras que manejamos es que estamos en datos superiores a los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, una cifra muy relevante pocas veces vistas en la historia de afiliación de la Seguridad Social".

El líder del Ejecuto Pedro Sánchez asegura que no quiere ponerle paños calientes a la situación económica y para solventarla el Gobierno ha puesto en marcha el plan fiscal de ayudas directas a los sectores afectados así como las rebajas fiscales para amortiguar el alza del precio de la luz. "No le pongo paños caliente a la situación económica pero un 70% del aumento del coste de la vida viene del alza del precio de la energía y los alimentos no elaborados y eso tiene mucho que ver con el conflicto bélico que estamos sufriendo a las puertas de Europa", afirma.

Pedro Sánchez descarta una bajada generalizada de los impuestos

Asegura Sánchez que una rebaja generalizada de los impuestos no es creíble y añade que "no lo está haciendo nadie en Europa". "Estamos haciendo bonificaciones fiscales como el aplazamiento de retenciones o pagos a las cuotas de la Seguridad Social, la implementación de ayudas directas como un 15% de aumento del ingreso mínimo vital, o el aumento de hogares protegidos de 1,2 a casi 2 millones de hogares protegidos ante el alza de los precios". "Estamos haciendo políticas que vinculan la rebaja de impuestos a colectivos específicos y ayudas directas que representan en torno a 16.000 millones de euros que se invertirán hasta el 30 de junio", apunta.

Cree Sánchez que el PP en la oposición dice que bajará los impuestos pero cuando llega al Gobierno aplica amnistías fiscales y sube impuestos a la clase media trabajadora. Sobre la investigación de las comisiones por la venta de mascarillas en la pandemia vinculada al Ayuntamiento de Madrid considera que "el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción". "Estamos hablando de momentos muy duros para la economía española que por desgracia algunos desaprensivos con la complicidad de algunas personas de esas instituciones públicas hicieron el agosto".

"Las encuestas dejan claro que vamos hacia gobiernos de coalición"

En cuanto a la irrupción de Alberto Nuñez Feijóo como la nueva cara del PP a nivel nacional, señala que las elecciones serán en el año 2023 en la fecha y forma previstas. Señala Sánchez que todas las encuestas indican a que en un futuro iremos a fórmulas de Gobierno de coalición. "Aquí hay 2 opciones. O hay un Gobierno de coalición progresista liderado por el PSOE con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz o gobierna la ultraderecha. En Andalucía o Castilla y León si yo veo un Gobierno de Moreno Bonilla con Macarena Olona o Alberto Núñez Feijoo con Abascal quien me queda claro que va a marcar el rumbo es Olona o Abascal", apunta.