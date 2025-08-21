Carmen Mallo, alcaldesa de una localidad afectada en León: "Los incendios son el resultado de las restricciones permanentes que se imponen a los territorios"

España lleva ya 13 días ardiendo, atraviesa una de las peores oleadas de incendios forestales en los últimos años. Castilla y León, Extremadura y Galicia son las Comunidades más afectadas, en total se han calcinado más de 350.00 hectáreas en lo que va de agosto. Uno de los más destacados es el fuego de la comarca de Villablino, en Castilla y León, donde los incendios forestales han dejado ya dos muertos y miles de desalojados, y ha arrasado lugares de gran valor medioambiental como Las Médulas, la Sierra de la Culebra y ahora, Picos de Europa.

"Intentamos no caer en esta dinámica ridícula"

Espejo Público ha hablado con Carmen Mallo, alcaldesa de Murios de Paredes (León), quien ha afirmado en tono enfadado: "Los alcaldes escuchamos a nuestra gente, a nuestros ganaderos, y no intentamos caer en esta dinámica ridícula que es el enfrentamiento de unos contra otros".

La alcaldesa relata que han vivido "una situación tremenda", carentes de medios y en muchas ocasiones sin "comunicación". Carmen defiende al presidente del Gobierno, ya que lo considera una persona con "humanidad, con el conocimiento y con el rigor suficiente" para poder llegar a acuerdos con todas las partes.

"Son el resultado de las restricciones permanentes que se imponen a los territorios"

Según ha explicado la alcaldesa en Espejo Público: "Los incendio no son un fenómeno nuevo, son el resultado del abandono durante 50 años, son el resultado de las restricciones permanentes que se imponen a los territorios. Lo que aquí ha fallado es la coordinación, aquí no estamos para insultarnos y para decir al otro 'y tú más', cuando hay gente que está perdiendo sus ganaderías y sus proyectos de vida".

"Hay que escuchar a la ciencia y saber que estos fuegos vienen para quedarse"

A la pregunta de Lorena García de qué se debe hacer para que no se repitan los incendios en España, Carmen ha contestado: "Dos líneas fundamentales, la primera es el pacto de Estado que ha propuesto el Presidente y del que todo el mundo se ríe, y la segunda es que se escuche a la gente de las montañas y que nos dejemos de interlocutores. Hay que escuchar a la ciencia y saber que estos fuegos vienen para quedarse".

