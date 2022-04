A su regreso del palacio de La Moncloa Susanna Griso ha revelado algunos detalles de su entrevista al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. "Esto ya forma parte del 'off the record' de lo que ha pasado en la entrevista", aseguraba. La periodista ha comenzado la entrevista afeando a Sánchez que fuera la primera que le concedía en 4 años desde que se convirtió en presidente del Gobierno: "Me dice: "Ya sabía yo que la pullita esa me iba a caer"". La periodista ha destacado que ha entrevistado en varias ocasiones a Sánchez como candidato pero nunca como presidente y "hoy me he quitado la espina".

Cuenta la presentadora de Espejo Público que Pedro Sánchez le ha prometido que le concederá más entrevistas y además le ha prometido una entrevista a Carlos Alsina en Onda Cero. "Alsina estaba muy quejoso", apunta Susanna.

Susanna Griso cree que Pedro Sánchez iba a la entrevista con dos mensajes muy claros: "Reabrimos embajada en Kiev y un mensaje al PP de Feijóo que cree que se tiene que pronunciar sobre las mascarillas de Almeida y Ayuso". Cree Susanna Griso que en el tema de las mascarillas Sánchez juega un poquito en falso desde el Gobierno porque hay 10 querellas presentadas que están en investigación y el tema de las mascarillas puede salpicar a más administraciones.

"Esa es una pregunta que me ha faltado hacerle a Pedro Sánchez"

Otro de los mensajes del líder del PSOE es que no va a haber adelanto electoral. Griso valora que podamos irnos a unas elecciones entre semana en un 26 de diciembre. La presentadora no ha consultado a Sánchez si él será el candidato del PSOE a las próximas elecciones: "Esa es una pregunta que me ha faltado hacerle, aunque no me hubiera contestado".

Además, a Susanna Griso le ha llamado la atención que en su discurso no haya citado a Podemos y haya hablado del "entorno de Yolanda Díaz". "Es como si diese ya a Podemos por amortizado cuando está en un 10,5% de intención de voto según los últimos sondeos".