“Te engañé con tantas mujeres que he perdido la cuenta”: Orhan destroza a Gülgün en una pelea imposible de olvidar

Orhan se ha marchado de la mansión tras todo lo ocurrido con Seyran y después de que saliera a la luz su romance con İfakat. Se ha refugiado en el piso que le regaló a Dicle, buscando un lugar donde estar solo y esperar a que todo se calmara. Pero lo que no imaginaba era que allí lo encontraría su mujer.

Gülgün ha llegado acompañada de Asuman y se ha quedado paralizada cuando Dicle ha abierto la puerta. Sin darle tiempo a explicaciones, ha entrado al piso y, llena de rabia, le ha gritado a su marido “¡Que Dios te maldiga!”, antes de darle una bofetada.

Orhan ha intentado defenderse diciendo que Dicle era solo una amiga y que no había pasado nada entre ellos. Pero Gülgün no le ha creído ni una palabra. “Sabía que te habías convertido en un canalla, pero no imaginé que caerías tan bajo”, le ha reprochado.

Cansado de ser acusado, Orhan ha estallado. Le ha dicho que ella tampoco era inocente, que había callado porque disfrutaba de la vida cómoda que les daba su padre.

Por su parte, la madre de Ferit ha intentado justificarse diciendo que lo hizo por sus hijos, pero Orhan ha ido todavía más lejos: “Si hubiera estado con Dicle, te lo habría dicho… y tú lo habrías ignorado, como siempre”.

Gülgün ya no tenía fuerzas para seguir discutiendo. Pero antes de marcharse, ha hecho una promesa: “De ahora en adelante no callaré”.