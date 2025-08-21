Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Revívelo

“Te engañé con tantas mujeres que he perdido la cuenta”: Orhan destroza a Gülgün en una pelea imposible de olvidar

No hay vuelta atrás. Gülgün ha dejado salir toda su rabia contra Orhan y su matrimonio se ha resquebrajado como nunca antes.

Orhan destroza a Gülgün en una pelea imposible de olvidar
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||6898965d026bb0e42fed8c1f|||Seyran lo grita todo: acusa a İfakat de ser la amante de Orhan y deja a Halis en shock]]

Publicidad

Orhan se ha marchado de la mansión tras todo lo ocurrido con Seyran y después de que saliera a la luz su romance con İfakat. Se ha refugiado en el piso que le regaló a Dicle, buscando un lugar donde estar solo y esperar a que todo se calmara. Pero lo que no imaginaba era que allí lo encontraría su mujer.

Gülgün ha llegado acompañada de Asuman y se ha quedado paralizada cuando Dicle ha abierto la puerta. Sin darle tiempo a explicaciones, ha entrado al piso y, llena de rabia, le ha gritado a su marido “¡Que Dios te maldiga!”, antes de darle una bofetada.

Orhan ha intentado defenderse diciendo que Dicle era solo una amiga y que no había pasado nada entre ellos. Pero Gülgün no le ha creído ni una palabra. “Sabía que te habías convertido en un canalla, pero no imaginé que caerías tan bajo”, le ha reprochado.

Cansado de ser acusado, Orhan ha estallado. Le ha dicho que ella tampoco era inocente, que había callado porque disfrutaba de la vida cómoda que les daba su padre.

Por su parte, la madre de Ferit ha intentado justificarse diciendo que lo hizo por sus hijos, pero Orhan ha ido todavía más lejos: “Si hubiera estado con Dicle, te lo habría dicho… y tú lo habrías ignorado, como siempre”.

Gülgün ya no tenía fuerzas para seguir discutiendo. Pero antes de marcharse, ha hecho una promesa: “De ahora en adelante no callaré”.

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Orhan destroza a Gülgün en una pelea imposible de olvidar

“Te engañé con tantas mujeres que he perdido la cuenta”: Orhan destroza a Gülgün en una pelea imposible de olvidar

“Es la primera vez que estamos un paso por delante de Octavio”: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

“Es la primera vez que estamos un paso por delante de Octavio”: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Fina mata a Santiago tras un fuerte forcejeo... ¡Era su vida o la de él!

Fina mata a Santiago tras un fuerte forcejeo... ¡Era su vida o la de él!

Gabriel
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel volverá a saber de Isabel

Marta Fina Pelayo
Resumen

Capítulo 375 de Sueños de libertad; 20 de agosto: Marta y Fina deciden enterrar el cuerpo de Santiago

Pelayo
Capítulo 375

Pelayo ha descubierto el cadáver de Santiago y... ¡Se ha guardado el arma del crimen!

En un giro inesperado, Pelayo ha encontrado a Marta y Fina intentando ocultar el cuerpo sin vida de Santiago.

Luz
Capítulo 375

A pesar de las advertencias de Luz, la junta de accionistas decide no parar la producción de la empresa

Luz está muy preocupada por la situación de las enfermedades y quiere que la junta tome en serio sus preocupaciones. 

Así es Julia

Samantha Siquieros define a su personaje en La Encrucijada: "Julia vive con un miedo espantoso"

Cristina

Cristina descubre la verdad sobre su padre y se enfrenta... ¡a don Pedro!

Marta y Fina

Marta y Fina, aterrorizadas tras matar a Santiago: ¿deben denunciar o no su muerte?

Publicidad