Una funcionaria de prisiones, sobre las agresiones en las cárceles: "El problema es la masificación, hay módulos con 80 internos para un funcionario"

Las agresiones a los funcionarios en las cárceles de España no cesan, se calcula que ha habido más de 1.000 agresiones en los últimos dos años, lo que supone 1 agresión cada 16 horas. La última fue este lunes en la cárcel de Sevilla I, donde un funcionario resultó herido tras intentar mediar en una pelea entre varios reclusos por una deuda.

"Las prisiones están masificadas"

Espejo Público ha entrevistado a Herminia Salas, una funcionaria de la cárcel de Sevilla I y delegada ACAIP, quien ha afirmado que: "Estas agresiones son el resultado de una política penitenciaria que es opaca e irresponsable. El principal problema es que las prisiones están masificadas, lo que hace que internos con antecedentes violentos estén en módulos de respeto. En Sevilla I hay módulos con 80 internos para un funcionario".

La funcionaria quiere que "se les reconozca como agentes de la autoridad", para que se les garantice el respaldo institucional y, sobre todo, pide que se "implante" un nuevo protocolo de agresiones que contemple la prevención y el "apoyo psicológico" de las víctimas.

"Deberíamos tener dispositivos de alarma"

Herminia aprovecha los micrófonos de Espejo Público para pedir "dispositivos de alarmas personales" para cuando un funcionario realice una entrevista a solas con el preso, tenga garantizada su seguridad. La funcionaria ha explicado que: "El protocolo de agresiones está desfasado, y en las últimas promociones el 60% de las funcionarias son mujeres, esto a la larga va a crear un problema muy grave".

Las penas a los funcionarios, son de risa

Según Herminia Salas, el principal problema es que las penas que se le imponen a los presos tras agredir a un funcionario son de risa: "Tras una agresión, se les abre un parte disciplinario, lo pueden meter en aislamiento, pero al día siguiente estará en un módulo como si no hubiera pasado nada".

