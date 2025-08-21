Rifirrafe entre Paco Marhuenda y Arantxa Tirado sobre los incendios y el cambio climático: “El discurso neocomunista ya me aburre”

El debate sobre los incendios forestales y el cambio climático se ha convertido en un intenso rifirrafe entre Paco Marhuenda, director de La Razón, y la politóloga Arantxa Tirado en el plató de Espejo Público. La discusión ha surgido a raíz de los datos que muestran que la inversión en prevención de incendios forestales ha caído un 50% en los últimos 13 años.

"No todo es economía"

Ante esto, Arantxa Tirado ha criticado la lógica económica detrás de los incendios. "Se habla todo el rato de rédito, inversión, beneficio… Todo en un sentido muy utilitarista y economicista. La economía es importante, pero también se destruye la naturaleza, las casas de las personas y su manera de vivir. Hasta que no salgamos de esa lógica, seguiremos viendo fenómenos climáticos agravados por la acción humana", ha señalado.

"Arantxa me hace sentir joven"

Ante esto, el director de La Razón le ha respondido señalando que "el discurso neocomunista ya me aburre. "Además ha bromeado señalando que Arantxa le "hace sentir joven, cuando en la facultad estaban los comunistas dándote lecciones. Me parece muy bien hablar del neoliberalismo y del capitalismo, pero debatir con Arantxa me hace aprender cada día".

"Las críticas al neoliberalismo las hacen hasta la gente de derechas", le ha respondido Arantxa. Marhuenda ante esto. Marhuenda ha respondido señalando que no es conservador. ¿Qué es liberal? Afortunadamente, nunca he cambiado de ideología; si no, habría sido ministro en el PP, hubiese sido comunista, habría sido ministro, como son acomplejados con la izquierda... Arantxa podría ser ministra, ha bromeado.

La mano humana en los incendios

El debate se centró en la responsabilidad humana en los incendios. Marhuenda afirma: "No soy negacioncita del cambio climático, pero el 90% de los incendios está demostrado que es provocado por la mano humana".

Tirado ha añadido que el enfoque debía ser más integral: "No solo se trata de lo bonito del paisaje, sino de los equilibrios que proporciona la naturaleza, fundamentales para nuestra vida y economía. Hasta que no abordemos la prevención de manera integral, seguiremos reaccionando tarde ante fenómenos extremos como los incendios de sexta generación".

¿Cuánto queremos invertir?

La discusión también tocó la financiación de la prevención: "Aquí hay una cuestión muy interesante: ¿cuánto queremos gastar en prevención? Los recursos son finitos, incluso para un gobierno con endeudamiento elevado", apuntó Tirado.

