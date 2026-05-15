¡Increíble!
Sean Fabi, el clonador de los famosos, sorprende a Sonsoles Ónega con su recreación de la presentadora
La Inteligencia Artificial le ha permitido clonar a multitud de famosos. Entre ellos destacan algunos de nuestros colaboradores, como Tamara Gorro. ¡Y Sonsoles no se le ha resistido!
Publicidad
Sean Fabi es un maestro de la Inteligencia Artificial. Lo que comenzó como un hobby, se ha convertido en su seña de identidad: es capaz de clonar a los famosos tan solo con un ordenador.
La idea surgió un día en Instagram, cuando vio a un influencer extranjero que hacía lo mismo con estrellas internacionales. Fue entonces cuando decidió traerlo a España con personajes como Carmen Lomana, Tamara Gorro o Aitana.
Más Noticias
- Aníbal Gómez confiesa un sueño por cumplir: "He intentado varias veces que Piqueras cantara con Ojete Calor"
- Miranda Rijnsburger ya está en la mansión malagueña de Julio Iglesias: "De momento él ni está ni se le espera"
- Ana Obregón negoció su posado con Interviú: "Compraron unas fotos mías que no me interesaba que salieran"
Aunque todavía no había clonado a Sonsoles Ónega, no ha podido evitar hacerlo en nuestro programa. ¡Y la reacción de la presentadora al verse ha sido increíble! ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
Publicidad