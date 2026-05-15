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Así comienza el programa

Esta noche a las 22:00, el K-pop abrirá por todo lo alto la quinta gala de Tu cara me suena

Manel Fuentes anunciará al inicio del nuevo programa que María Parrado será la primera en salir al escenario para interpretar ‘Golden’.

Manel Fuentes anunciará al inicio del nuevo programa que María Parrado será la primera en salir al escenario para interpretar ‘Golden’.

Esta noche a las 22:00, el K-pop abrirá por todo lo alto la quinta gala de Tu cara me suena

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Patri Bea
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La cuarta gala de Tu cara me suena 13 nos regaló momentos memorables: a Jesulín de Ubrique cantándole a una vaca, el reencuentro de Chenoa y Lucas Curotto o el momento en el que J Kbello le cedió su premio a Aníbal Gómez para que le pudiese entregar los 3.000 euros a su ONG.

J Kbello gana la cuarta gala de Tu cara me suena y cede su premio a Aníbal Gómez

Pues si os sorprendió la gala pasada, preparaos para la que se nos viene esta noche. En el arranque de la gala, tanto Manel Fuentes como el jurado advertirán que los concursantes tienen preparadas grandes actuaciones y María Parrado será la primera en salir al escenario.

Norma Duval estará en plató para evaluar a Leonor Lavado después de su ‘Training VIP’ y Gente de Zona acompañarán a Martín Savi en su actuación. ¡No te pierdas la gala de esta noche, a partir de las 22:00h en Antena 3!

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