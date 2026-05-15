Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CASO KOLDO

La reacción de Susanna Griso a los nuevos mensajes de Koldo: "Por la mañana la Basílica del Pilar y por la tarde orgía con prostitutas"

Koldo compró billetes a Zaragoza para dos prostitutas que se dirigían a Zaragoza para hacer un trío con Ábalos bajo un supuesto "viaje de trabajo". Los mensajes que lo evidencian han sorprendido a los colaboradores.

Susanna Griso reacciona a las conversaciones del 'caso Koldo'

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

La reciente publicación de nuevas conversaciones de la 'trama Koldo' ha escandalizado a Susanna Griso. Los mensajes revelan que el constructor José Ruz camufló a dos prostitutas como "técnicas de estudio de construcción de su empresa" para que José Luis Ábalos hiciera otro de sus tríos tras visitar el la Basílica del Pilar de Zaragoza.

"Por la mañana la Basílica del Pilar y por la tarde orgía con prostitutas", decía sorprendida Susanna tras conocerlo todo.

"Decid que vais por trabajo"

Rozalia y Gabriela eran las mujeres prostituidas a las que Koldo contrató y les envió billetes desde Valencia a Zaragoza. Algo que ocurría en abril de 2021, en plena crisis sanitaria del Covid-19 y una semana después de la orgía de Santiago de Compostela.

Los salvoconductos, que para Susanna es "lo más llamativo" del asunto, los emitió el constructor, quien a día de hoy esta imputado en la Audiencia Nacional en el 'caso de las mordidas'. Una vía que les facilitaba el encuentro en un contexto en el que se impedía la movilidad entre provincias por la pandemia.

Además, los mensajes de texto entre Koldo y una las prostitutas también sugieren que en el encuentro se consumieron estupefacientes. Cruz de Lara, a pesar de manifestar desconocimiento hacia las sustancias a las que hacen referencia, cree que "hay algo" por la media de edad y por la frecuencia de este tipo de encuentros. Poniendo así en duda que hicieran todo esto de "manera natural".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Pilar Losantos, presidenta Ok Diario

Pilar Rodríguez Losantos sorprende con una confesión personal: "Aspiro a que un hombre me mantenga"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Pilar Losantos, presidenta Ok Diario

Pilar Rodríguez Losantos sorprende con una confesión personal: "Aspiro a que un hombre me mantenga"

Manel Fuentes anunciará al inicio del nuevo programa que María Parrado será la primera en salir al escenario para interpretar ‘Golden’.

Esta noche a las 22:00, el K-pop abrirá por todo lo alto la quinta gala de Tu cara me suena

Sonsoles Ónega
¡Increíble!

Sean Fabi, el clonador de los famosos, sorprende a Sonsoles Ónega con su recreación de la presentadora

Susanna Griso reacciona a las conversaciones del 'caso Koldo'
CASO KOLDO

La reacción de Susanna Griso a los nuevos mensajes de Koldo: "Por la mañana la Basílica del Pilar y por la tarde orgía con prostitutas"

Ignacio Varela
Elecciones Andalucía

Los palos de Ignacio Varela, exasesor del PSOE, a María Jesús Montero y el PSOE: "Es una marioneta de Pedro Sánchez"

El exasesor de Alfonso Guerra o José Luis Rodríguez Zapatero, analista político y experto en demoscopia, hace una radiografía de las Elecciones de Andalucía 2026. Varela ha valorado las distintas campañas electorales de los partidos y advierte un oscuro horizonte al PSOE.

Choque entre Los Santos y Rodríguez
Elecciones Andalucía

Choque entre Pilar Losantos y Víctor Gutiérrez a cuenta de las Elecciones de Andalucía: "El PSOE tendría que callarse por vergüenza torera"

Pilar Rodríguez Losantos y Víctor Gutiérrez no unen posturas al hablar de los errores detectados en los programas de detección precoz de cáncer de mama que influyen en las campañas electorales andaluzas.

¿Cuánto latín sabe Fernando Tejero? Trancas y Barrancas lo ponen a prueba

¿Cuánto latín sabe Fernando Tejero? Trancas y Barrancas lo ponen a prueba

Disfruta de la entrevista completa a Fernando Tejero en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Fernando Tejero en El Hormiguero

Fernando Tejero en El Hormiguero

Fernando Tejero, sobre sus conciertos con Dani Martín en Valencia: "La vida me pone las cosas difíciles"

Publicidad