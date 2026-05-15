La reacción de Susanna Griso a los nuevos mensajes de Koldo: "Por la mañana la Basílica del Pilar y por la tarde orgía con prostitutas"

La reciente publicación de nuevas conversaciones de la 'trama Koldo' ha escandalizado a Susanna Griso. Los mensajes revelan que el constructor José Ruz camufló a dos prostitutas como "técnicas de estudio de construcción de su empresa" para que José Luis Ábalos hiciera otro de sus tríos tras visitar el la Basílica del Pilar de Zaragoza.

"Por la mañana la Basílica del Pilar y por la tarde orgía con prostitutas", decía sorprendida Susanna tras conocerlo todo.

"Decid que vais por trabajo"

Rozalia y Gabriela eran las mujeres prostituidas a las que Koldo contrató y les envió billetes desde Valencia a Zaragoza. Algo que ocurría en abril de 2021, en plena crisis sanitaria del Covid-19 y una semana después de la orgía de Santiago de Compostela.

Los salvoconductos, que para Susanna es "lo más llamativo" del asunto, los emitió el constructor, quien a día de hoy esta imputado en la Audiencia Nacional en el 'caso de las mordidas'. Una vía que les facilitaba el encuentro en un contexto en el que se impedía la movilidad entre provincias por la pandemia.

Además, los mensajes de texto entre Koldo y una las prostitutas también sugieren que en el encuentro se consumieron estupefacientes. Cruz de Lara, a pesar de manifestar desconocimiento hacia las sustancias a las que hacen referencia, cree que "hay algo" por la media de edad y por la frecuencia de este tipo de encuentros. Poniendo así en duda que hicieran todo esto de "manera natural".

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