El juez Pedraz levanta parte del secreto de la investigación sobre Leire Díez y Santos Cerdán

La investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre la exmilitante socialista Leire Díez, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y varios empresarios da un nuevo paso. El juez Santiago Pedraz ha acordado levantar parcialmente el secreto de sumario que pesaba sobre la causa, una decisión que permitirá a las partes acceder a una parte relevante de las actuaciones.

Según recoge un auto del magistrado, la medida llega después de que se hayan practicado gran parte de las diligencias que justificaron inicialmente el carácter reservado de la investigación. No obstante, el instructor mantiene bajo secreto una pieza separada durante un mes más para evitar que se vean afectadas pesquisas que todavía continúan abiertas.

Con esta decisión, el juzgado inicia los trámites para facilitar la documentación a las partes personadas y garantizar así el ejercicio de su derecho de defensa

Mientras tanto, Leire Díez ha pedido la nulidad de la causa a través de un escrito. Alega que la UCO ha utilizado material de su teléfono que habia sido expurgado de la causa: "De esta forma, cualquier tipo de material, archivo electrónico o físico, documento, información, diligencia o actuación utilizada por el Auto de 26 de mayo de 2026 para autorizar la entrada y registro en la sede del PSOE, que exceda del periodo temporal 2021-2023, es nula de pleno derecho, al igual que cualesquiera actuaciones que se hayan efectuado en la presente causa con base a dicho material cuyo Expurgo se acordó expresamente el pasado 4 de marzo de 2026, incluyendo el referido Auto de 26 de mayo de 2026 y todas las actuaciones derivadas y autorizadas por el mismo."

Una investigación con dos líneas principales

La causa llegó a la Audiencia Nacional el pasado mes de diciembre de 2025 tras la detención de Leire Díez, del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y vinculado a Santos Cerdán.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que los investigados habrían participado en una operativa relacionada con contratos vinculados a organismos dependientes de la SEPI. Los investigadores sospechan que Díez, Fernández y Alonso habrían percibido cerca de 700.000 euros en comisiones en cinco operaciones que actualmente están bajo examen judicial.

El papel atribuido a Santos Cerdán

Más allá de las presuntas irregularidades económicas, la investigación también analiza una supuesta estructura destinada a influir en procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

En su resolución, Pedraz sitúa a Santos Cerdán en una posición de responsabilidad superior dentro de esa presunta operativa. El magistrado considera que existía una relación previa entre Cerdán y Leire Díez y que, según se desprende de las comunicaciones incorporadas a la causa, el exdirigente socialista habría encargado a la exmilitante la coordinación de determinadas actuaciones.

El instructor apunta además a que ambos ya habrían colaborado en actividades relacionadas con los contratos investigados de la SEPI, aprovechando sus respectivas capacidades para intervenir en procedimientos administrativos y obtener beneficios económicos.

La referencia al grupo 'Hirurok'

El auto también menciona la existencia de un grupo denominado 'Hirurok'. Según la tesis que maneja el juzgado, Santos Cerdán habría formado parte de esta estructura y habría participado en los beneficios derivados de su actividad.

Pedraz sostiene que el exsecretario de Organización del PSOE habría actuado junto al resto de integrantes, aunque desde una posición de jerarquía superior dentro de la supuesta organización investigada.

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